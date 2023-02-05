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تركيا: لا دليل على وجود تهديد للأجانب بإسطنبول

تركيا: لا دليل على وجود تهديد للأجانب بإسطنبول
6 فبراير 2023 01:16

إسطنبول (وكالات)
 
أفادت الشرطة التركية، أمس، بأنها لم تعثر على أدلة تشير لأي تهديد ملموس على الأجانب، بعد اعتقال 15 من المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم «داعش» لاتهامهم باستهداف قنصليات ودور عبادة لديانات أخرى غير الإسلام.
وأغلقت دول أوروبية عدة قنصلياتها في إسطنبول الأسبوع الماضي، وعزت ذلك إلى «أسباب أمنية»، وحذرت مواطنيها من تزايد مخاطر وقوع هجمات على بعثات دبلوماسية وأماكن عبادة في تركيا بعد احتجاجات في أوروبا في الأسابيع الماضية.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول، عن بيان لشرطة إسطنبول، جاء فيه أن المشتبه بهم «تلقوا تعليمات بشأن أعمال تستهدف قنصليتي السويد وهولندا، بالإضافة إلى دور عبادة مسيحية ويهودية».
وقال البيان، إن صلات المشتبه بهم بتنظيم «داعش» تأكدت بالفعل، لكن لم تخلص السلطات إلى وجود تهديدات ملموسة على الأجانب.
واستدعت أنقرة تسعة سفراء لانتقاد الإغلاق المنسق للقنصليات الأوروبية. وقال مسؤولون أتراك في وقت لاحق، إن الدول الغربية لم تزودها بمعلومات تدعم ما قالته عن وجود تهديد أمني.
وعلقت تركيا مفاوضات حول انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي بعد احتجاج في استوكهولم شهد إحراق نسخة من المصحف. وأكد وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، أمس الأول، مجدداً استياء بلاده مما تقول إنه تقاعس السويد مع كيانات تتهمها أنقرة بالإرهاب.
ووقعت تركيا والسويد وفنلندا اتفاقية في يونيو الماضي تهدف إلى التغلب على اعتراضات أنقرة على مساعي الدولتين للانضمام لحلف الأطلسي، وتعهدت الدولتان باتخاذ موقف أكثر صرامة مع أعضاء حزب العمال الكردستاني المحظور على أراضيهما.

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