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بريطانيا تواجه الإضراب الأكبر بقطاع الرعاية الصحية

بريطانيا تواجه الإضراب الأكبر بقطاع الرعاية الصحية
6 فبراير 2023 01:16

لندن (وكالات) 

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تواجه بريطانيا أكبر إضراب للعاملين في مجال الصحة على الإطلاق اليوم، بمشاركة عشرات الآلاف من العاملين في التمريض والإسعاف، وسط خلاف متصاعد مع الحكومة حول الأجور، وهو ما سيؤدي إلى مزيد من الاضطرابات في نظام صحي يعاني من ضغوط بالغة بالفعل.
وشارك العاملون في التمريض والإسعاف في إضرابات منفصلة منذ أواخر العام الماضي، لكن إضراب اليوم الذي يشارك فيه العاملون من المجالين، ومعظمهم في إنجلترا، سيمثل أكبر إضراب في تاريخ خدمة الصحية الوطنية «إن إتش إس» البالغ 75 عاماً.
وقال ستيفن بويس المدير الطبي لخدمة الصحة الوطنية في إنجلترا، إن الإضراب هذا الأسبوع والذي سيشهد أيضاً مشاركة أخصائيين في العلاج الطبيعي يوم الخميس سيكون على الأرجح الأكبر تأثيراً على الخدمات حتى الآن.
ويطالب العاملون في مجال الرعاية الصحية بزيادة الأجور تناسب أسوأ تضخم تشهده بريطانيا منذ أربعة عقود، في حين تقول الحكومة، إن تكلفة ذلك ستفوق قدرتها، وسيؤدي إلى مزيد من الارتفاع في الأسعار، وبالتالي رفع أسعار الفائدة ومدفوعات الرهن العقاري.

بريطانيا
الرعاية الصحية
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