ألمانيا تكشف تفاصيل جديدة بشأن منفذ هجوم القطار

مسعفون يساعدون شخصا أصيب بجروح في عملية الطعن (أرشيفية)
6 فبراير 2023 00:12
كشفت السلطات الألمانية أن المشتبه به في تنفيذ هجوم الطعن في قطار محلي شمال ألمانيا كان قد شبه نفسه بالتونسي الراحل أنيس العمري منفذ هجوم الدهس في برلين، وذلك قبل شهور قليلة من خروجه من السجن في هامبورج.
وقالت وزارة العدل في ولاية هامبورج، الأحد، إن المشتبه به قال لموظفين في السجن: «لا يوجد أنيس عمري واحد بل هناك كثيرون، أنا واحد منهم».
وأضافت أن هذا التصريح الصادر في أغسطس 2022 تم إثباته فيما يعرف سجل الملاحظات في ملف السجين الشخصي.
وأضافت الوزارة أن السجل أفاد بأن المشتبه به «تلفظ» أثناء الإعداد لساعة الفراغ في فناء السجن وفقا لملاحظة موظف بقوله: «سيارة كبيرة، برلين، هذه هي الحقيقة»، بينما سأل موظفا آخر في الطريق إلى الفناء مرتين حول ما إذا كان يرغب في أن يوضع «تحت الإطارات».
وذكرت الوزارة أن المشتبه به كان لفت النظر إليه مرارا خلال فترة حبسه احتياطيا بسبب ألفاظه العدوانية وغير المناسبة مشيرة إلى أنه كان يحاول التأكيد على مطالبه عن طريق توجيه الشتائم.
وقالت إنه بغض النظر عن الواقعة التي حدثت في السادس من أغسطس 2022، فإنه لم يتم توثيق أية تصريحات له يمكن أن تشير إلى وجود صلة له بالتيار المتطرف كما أن بقية سلوكه في تنفيذ العقوبة كان غير لافت للنظر إلى حد بعيد.
وأفادت الوزارة بأنه تم وضع إجراءات مختلفة في سجن هامبورج لتساعد في تحديد السجناء المتطرفين، ففي أعقاب إدخال السجين يتم الاستفسار تلقائيا لدى أجهزة الأمن عما إذا كانت هناك شواهد على وجود خلفية متطرفة للسجين.
وقالت الوزارة اليوم إن «مثل هذه الشواهد غير موجودة في هذه الحالة».