الإثنين 6 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

البحرين تؤكد مساندتها لجهود تحقيق التكامل الخليجي

وزير خارجية البحرين عبداللطيف بن راشد الزياني
6 فبراير 2023 00:01

أكد وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني مساندة البحرين لكل ما من شأنه تحقيق مزيد من التعاون والتكامل الخليجي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، تلقاه الوزير البحريني، اليوم، من معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفقا لوكالة أنباء البحرين.

وأعرب الزياني خلال الاتصال عن خالص التهاني للبديوي بمناسبة توليه منصب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتمنياته له بالتوفيق والسداد في أداء المهام الموكلة إليه، ودفع مسيرة العمل الخليجي المشترك نحو أهدافها السامية تحقيقا للتوجيهات السامية من لدن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

من جانبه، أكد البديوي عزمه على بذل كافة الجهود بالتعاون والتنسيق مع المجلس الوزاري لتعزيز التعاون الخليجي المشترك في مختلف المجالات.

أخبار ذات صلة
«الآسيوي» يبدأ خطوات تغيير «البطولات القارية»
الجنيبي: نحصد ثمار الثقة بالإمارات
المصدر: وام
دول التعاون الخليجي
الخليج
البحرين
آخر الأخبار
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
الاقتصادي
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
اليوم 10:32
جانب من توقيع الاتفاقية
برجيل القابضة تتعاون مع "إندو IFEM" الفرنسية لإنشاء عيادة متخصصة لجراحات بطانة الرحم المهاجرة طفيفة التوغل للنساء في "برجيل الطبية" بأبوظبي
4 فبراير 2023
منتخب السلة يُدشن معسكر تركيا استعداداً لتصفيات آسيا
الرياضي
منتخب السلة يُدشن معسكر تركيا استعداداً لتصفيات آسيا
اليوم 16:00
الإمارات بطل الشباب.. الفريق البريطاني يتوج بكأس الأمم للحواجز
الرياضي
الإمارات بطل الشباب.. الفريق البريطاني يتوج بكأس الأمم للحواجز
اليوم 16:00
منصور بن زايد
الإمارات
منصور بن زايد يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة شركة "مبادلة للاستثمار "
اليوم 15:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©