قبرص: إجراء جولة إعادة للانتخابات الرئاسية

تشهد الانتخابات الرئاسية في قبرص إجراء جولة إعادة بعد فرز 80% من الأصوات في الجولة الأولى التي أجريت اليوم الأحد.
وأشارت توقعات شبكة «ار اي كيه» الحكومية إلى أن وزير الخارجية السابق نيكوس كريستودوليديس فاز في الجولة الأولى، بحصوله على 32% من أصوات الناخبين.
ويواجه كريستودوليديس في الجولة الثانية الدبلوماسي أندرياس مافروجيانيس المدعوم من الحزب التقدمي للشعب العامل «ايه كيه إي إل» من التيار اليساري، الذي حصل على 29% من الأصوات، وتفوق على أفيروف نيوفيتو ممثل حزب التجمع الديمقراطى «ديزى» المحافظ، الذي حصل حتى الآن على 3ر26%.
ومن المتوقع الإعلان عن النتيجة الرسمية مساء اليوم. ويحتاج المرشح إلى أغلبية مطلقة في الجولة الأولى من التصويت حتى يصبح رئيسا، ولكن إذا لم ينجح أحد في تحقيق ذلك، يتم إجراء جولة إعادة.
ومن المقرر أن يتم إجراء جولة الإعادة بعد أسبوع، يوم 12 فبراير.