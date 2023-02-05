الإثنين 6 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

ليبيا تستنفر ضد وباء «أخطر من كورونا»

تعبيرية
5 فبراير 2023 23:32

بدأت السلطات الصحية في ليبيا اتخاذ إجراءات الرصد والمتابعة للاحتراز من انتشار وباء «إيبولا» عن طريق مهاجرين غير شرعيين، والذي وصفه أحد المسؤولين بأنه «أخطر من كورونا».

وقال المدير العام للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، حيدر السائح عبر صفحته على  «فيسبوك»، «كورونا وماحدث فيها يعتبر رحمة أمام مرض الايبولا الذي قد ينتشر في عدة بلدان!».

وأضاف «لقدر الله لو حصل شي زي هذا في بلادنا، بصراحة قد تكون كارثة بمعنى الكلمة».

 

 

 

 

 

 

أخبار ذات صلة
مباحثات ليبية - أممية حول سبل إجراء الانتخابات في أقرب وقت
مطالبات أفريقية بوقف إطلاق النار في شرق الكونجو
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
أفريقيا
ليبيا
إيبولا
آخر الأخبار
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
الاقتصادي
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
اليوم 10:32
جانب من توقيع الاتفاقية
برجيل القابضة تتعاون مع "إندو IFEM" الفرنسية لإنشاء عيادة متخصصة لجراحات بطانة الرحم المهاجرة طفيفة التوغل للنساء في "برجيل الطبية" بأبوظبي
4 فبراير 2023
منتخب السلة يُدشن معسكر تركيا استعداداً لتصفيات آسيا
الرياضي
منتخب السلة يُدشن معسكر تركيا استعداداً لتصفيات آسيا
اليوم 16:00
الإمارات بطل الشباب.. الفريق البريطاني يتوج بكأس الأمم للحواجز
الرياضي
الإمارات بطل الشباب.. الفريق البريطاني يتوج بكأس الأمم للحواجز
اليوم 16:00
منصور بن زايد
الإمارات
منصور بن زايد يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة شركة "مبادلة للاستثمار "
اليوم 15:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©