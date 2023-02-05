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قبرص تختار رئيساً جديداً في سباق يشهد تنافساً محموماً

من مركز اقتراع في ليماسول
5 فبراير 2023 22:18

يدلي القبارصة بأصواتهم الأحد لانتخاب رئيس، بينما تشغل الناخبين مسائل مرتبطة بفضائح فساد وتضخم متزايد، أكثر من قضية إعادة توحيد الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط والمقسمة منذ نحو نصف قرن.

وفي وسط العاصمة نيقوسيا، قال فوتوس كوستانتينو (50 عاماً) «نحن بحاجة لرئيس دولة يأخذ الأُسر والطبقة العاملة بالاعتبار»، مضيفاً «نحن الآن كأننا نطير في وضع التحكم الذاتي ولا نعرف إلى أين تتجه الطائرة».

وعند الساعة 15,00 (13,00 ت غ) بلغت نسبة الإقبال 55,6 بالمئة بزيادة 4,7 بالمئة عن بالانتخابات الرئاسية السابقة التي جرت في 2018، حسب أرقام رسمية.

وتبدو المنافسة حادة بين ثلاثة من المرشحين الـ14 وبينهم امرأتان، وهو عدد قياسي.

وإذا تخطى أي مرشح عتبة 50 بالمئة من الأصوات، سيفوز بالرئاسة خلفا للرئيس المنتهية ولايته نيكوس أناستاسيادس الذي تولى المنصب لولايتين.

لكن استطلاعات الرأي تشير إلى أن أياً من المرشحين لن يكون قادرا على الحصول على أغلبية مطلقة ومن المرجح تنظيم دورة ثانية للاقتراع في 12 فبراير.

ودعي أكثر من 561 ألف ناخب إلى التصويت في 1113 مركزاً فتحت أبوابها عند الساعة السابعة (05,00 ت غ)، على أن يستمر الاقتراع حتى الساعة 18,00 (16,00 ت غ).

وقال مدير الاقتراع كوستاس كونستانتينو، إن «التصويت بدأ بدون عراقيل».

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المصدر: وكالات
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