الإثنين 6 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

12 قتيلاً في هجوم في شمال بوركينا فاسو

آثار هجوم إرهابي على قرية في بوركينا فاسو (أرشيفية)
5 فبراير 2023 21:54

قُتل 12 مدنياً على الأقل السبت في هجوم شنّه مشتبه بهم إرهابيون على بلدة في شمال بوركينا فاسو، حسبما علمت وكالة فرانس برس الأحد من مصادر محلية وأمنية.

وقال أحد السكان "بعد ظهر السبت، هاجم رجال مسلّحون باني"، وهي بلدة تقع على بعد نحو 40 كيلومتراً من دوري في منطقة الساحل، مضيفًا "نأسف لسقوط 12 قتلاً وفقاً لحصيلة أولية".

وتحدّث شاهد آخر عن سقوط "13 قتيلاً".

وأكد مصدر أمني الهجوم مشيراً إلى "حصيلة كبيرة" من دون أن يحدّد عدد الضحايا.

أخبار ذات صلة
اليمن: تداعيات إنسانية كارثية للاعتداءات الحوثية
برويز مشرف حليف العالم في مواجهة الإرهاب
المصدر: وكالات
بوركينا فاسو
الإرهاب
آخر الأخبار
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
الاقتصادي
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
اليوم 10:32
جانب من توقيع الاتفاقية
برجيل القابضة تتعاون مع "إندو IFEM" الفرنسية لإنشاء عيادة متخصصة لجراحات بطانة الرحم المهاجرة طفيفة التوغل للنساء في "برجيل الطبية" بأبوظبي
4 فبراير 2023
منتخب السلة يُدشن معسكر تركيا استعداداً لتصفيات آسيا
الرياضي
منتخب السلة يُدشن معسكر تركيا استعداداً لتصفيات آسيا
اليوم 16:00
الإمارات بطل الشباب.. الفريق البريطاني يتوج بكأس الأمم للحواجز
الرياضي
الإمارات بطل الشباب.. الفريق البريطاني يتوج بكأس الأمم للحواجز
اليوم 16:00
منصور بن زايد
الإمارات
منصور بن زايد يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة شركة "مبادلة للاستثمار "
اليوم 15:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©