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روسيا تتهم أوكرانيا بالتخطيط لافتعال عملية وهمية

آثار معارك وقصف في أوكرانيا
5 فبراير 2023 21:11

اتهمت وزارة الدفاع الروسية أوكرانيا بالتحضير لافتعال عملية وهمية تفجر خلالها عدداً من المباني في مدينة كراماتورسك بشرق أوكرانيا ثم تتهم موسكو بارتكاب جرائم حرب واستهداف المدنيين.

ولم تقدم وزارة الدفاع أي دليل على هذه المزاعم التي أوردتها في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الأحد، قائلة إن الهجمات المزعومة ستستخدمها كييف للضغط على الحكومات الغربية لزيادة إمدادات الأسلحة إلى البلاد.

ولم يتسن لـ«رويترز» التحقق حتى الآن من مزاعم أي من الجانبين بشأن الوضع في ساحة المعركة.

وقالت الشرطة الأوكرانية، إن صاروخا روسيا أودى بحياة ثلاثة أشخاص على الأقل عندما أصاب مبنى سكنيا في مدينة كراماتورسك يوم الخميس.

ولم تعلق روسيا علانية على تلك الضربة.

وتنفي موسكو استهداف المدنيين خلال ما تسميه «عملية عسكرية خاصة» في أوكرانيا.

وتقول كييف وحكومات غربية إن مئات المدنيين قتلوا في ضربات صاروخية روسية على مواقع سكنية في أنحاء أوكرانيا منذ شن الهجوم في فبراير من العام الماضي. 

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المصدر: وكالات
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