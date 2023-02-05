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مطالبات أفريقية بوقف إطلاق النار في شرق الكونجو

أرشيفية
5 فبراير 2023 21:45

جدد زعماء دول مجموعة شرق أفريقيا دعوتهم إلى وقف فوري لإطلاق النار من جميع أطراف الصراع في شرق جمهورية الكونجو الديمقراطية حيث يواجه جيش البلاد جماعة متمردة يقول إنها مدعومة من رواندا.

ووفقا لبيان صدر في ختام قمتهم، دعا زعماء مجموعة شرق أفريقيا خلال قمة عُقدت في العاصمة البوروندية بوجومبورا إلى "وقف فوري لإطلاق النار من جميع الأطراف".

وتسيطر حركة 23 مارس المتمردة على مناطق واسعة من إقليم نورث كيفو بشرق الكونجو منذ شنها هجوما خاطفا في 20 أكتوبر، مما يهدد جوما، عاصمة الإقليم.

وأدى الصراع إلى تصعيد التوتر في المنطقة مع اتهام الكونجو لجارتها رواندا بدعم ورعاية التمرد الذي تقوده قبيلة التوتسي. 

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المصدر: وكالات
أفريقيا
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