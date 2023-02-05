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مقتل طفل وامرأة في غرق قارب قبالة ليروس اليونانية

أرشيفية
5 فبراير 2023 19:37

قضى طفل وامرأة وأُنقذ 41 شخصًا قبالة جزيرة ليروس اليونانية عندما غرق قارب يقلّ مهاجرين انطلق من السواحل التركية، حسبما أعلن خفر السواحل اليوناني الأحد.

وقال خفر السواحل إن من بين الناجين، نُقل ستة أطفال وشخصان بالغان إلى مستشفى في ليروس فيما لا تزال عملية الإنقاذ جارية.

ونشر خفر السواحل ثلاثة قوارب ومروحية، لكن الرياح القوية وحركة الأمواج تعرقل عملية الإنقاذ.

وأبلغ صياد سمك بحادث الغرق بعد عثوره على جثة امرأة في البحر، وفقًا لتقارير صحف محلية.

وبحسب شهادات جمعها خفر السواحل والشرطة، فإن القارب المطاطي كان يقل حوالى أربعين مهاجرا بينهم أطفال وأشخاص محدودو الحركة.

وقال وزير البحرية التجارية اليوناني يانيس بلاكيوتاكيس في بيان "للأسف، لدينا مجددًا ضحايا أبرياء قضوا نتيجة سلوك المهرّبين الإجرامي".

وفي ديسمبر الماضي، قضى طفل يبلغ من العمر شهرين في غرق سفينة قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية.

ولقي 2246 شخصًا حتفهم في شرق المتوسط منذ العام 2014 وهم يحاولون الفرار من الحروب والفقر، وفق أرقام المنظمة الدولية للهجرة.

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اليونان
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