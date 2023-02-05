الإثنين 6 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

تفاصيل تعهد بوتين بعدم قتل زيلينسكي

بوتين
5 فبراير 2023 18:56

ذكر رئيس وزراء إسرائيل السابق، نفتالي بينيت أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين تعهد، في بدء الحرب في أوكرانيا، بعدم قتل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.

وقال بينيت لصحفي إسرائيلي إن بوتين قدم هذا التعهد، في اجتماع في موسكو في مارس العام الماضي وكان بينيت، الذي كان يتولى آنذاك منصب رئيس الوزارء، أول زعيم غربي يزور بوتين في موسكو، بعد بدء الحرب.

وأعقب ذلك المزيد من جهود الوساطة بين روسيا وأوكرانيا، لكنها باءت بالفشل في نهاية الأمر. ونشر بينيت المحادثة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مساء أمس السبت.

أخبار ذات صلة
الخزانة البريطانية: لا أموال للشؤون الدفاعية
روسيا تتهم أوكرانيا بالتخطيط لافتعال عملية وهمية
المصدر: وكالات
فلاديمير بوتين
فولوديمير زيلينسكي
أوكرانيا
إسرائيل
آخر الأخبار
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
الاقتصادي
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
اليوم 10:32
جانب من توقيع الاتفاقية
برجيل القابضة تتعاون مع "إندو IFEM" الفرنسية لإنشاء عيادة متخصصة لجراحات بطانة الرحم المهاجرة طفيفة التوغل للنساء في "برجيل الطبية" بأبوظبي
4 فبراير 2023
منتخب السلة يُدشن معسكر تركيا استعداداً لتصفيات آسيا
الرياضي
منتخب السلة يُدشن معسكر تركيا استعداداً لتصفيات آسيا
اليوم 16:00
الإمارات بطل الشباب.. الفريق البريطاني يتوج بكأس الأمم للحواجز
الرياضي
الإمارات بطل الشباب.. الفريق البريطاني يتوج بكأس الأمم للحواجز
اليوم 16:00
منصور بن زايد
الإمارات
منصور بن زايد يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة شركة "مبادلة للاستثمار "
اليوم 15:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©