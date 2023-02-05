بعد حادث الطعن.. شولتس: لن نقبل مطلقاً بهذا في ألمانيا
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5 فبراير 2023 17:25
أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أنه لن يتم قبول أية جرائم في بلاده، مثل جريمة الطعن بسكين التي حدثت في قطار محلي بألمانيا في نهاية الشهر الماضي.
وقال شولتس، اليوم الأحد، خلال اجتماع لحزبه الاشتراكي الديمقراطي بولاية شلزفيج-هولشتاين بشمال ألمانيا: «لن نقبل مطلقاً أن يحدث شيء من هذا القبيل في بلدنا»، وأضاف أن شابين اثنين وقعا ضحيتين بريئتين لفعل مجنون تماماً.
ويعتزم شولتس المشاركة في قداس من أجل الضحايا في مدينة نوي مونستر بالولاية ذاتها. يذكر أن رجلاً طعن ركاباً بسكين في قطار محلي متجه من مدينة كيل إلى مدينة هامبورج في الخامس والعشرين من يناير الماضي، الأمر الذي أدى إلى مقتل شابين وإصابة خمسة أشخاص آخرين بعضهم إصابته خطيرة.
ويقبع الجاني المشتبه فيه، وهو رجل فلسطيني 33 عاماً، في الحبس الاحتياطي. وفيما يتعلق بالجدل المثار حول إعادة طالبي اللجوء المرفوضين، قال شولتس في هذا السياق إنه لا ينبغي الاكتفاء بالحديث فقط عن هذا، مطالباً بضرورة إعادة هؤلاء الذين لا ينجحون في الحصول على الحماية في ألمانيا إلى أوطانهم «وهذا أمر محوري بالنسبة لضمان اللجوء».
ورأى شولتس أن استعادة الدول المعنية لمواطنيها يتطلب عقد اتفاقات محددة «وسأقوم أيضاً بكل ما يلزم حتى لا يصبح الأمر متعلقاً بجهود من جانب ألمانيا وحسب، بل لنعمل معاً في هذا الشأن».