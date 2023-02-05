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في قرية أوكرانية مدمّرة.. أستاذ يحوّل منزله إلى مدرسة

من آثار التدمير في أوكرانيا
5 فبراير 2023 17:11

يسلك أولكسندر بوغورييلوف أحيانا الطريق المؤدي إلى المدرسة في قريته في شرق أوكرانيا، لكن المبنى الذي درّس فيه لأكثر من عقدين، بات الآن أنقاضا لا حياة فيه.

دمّرت المدرسة في أبريل حين كانت هذه القرية الصغيرة والمنطقة المحيطة بها خط مواجهة بين القوات الروسية والأوكرانية.

اليوم، يعود هذا الرجل البالغ 45 عاما إلى هذا المكان فقط لجلب المستلزمات التي نجت من القصف وتعليم حفنة من الأطفال المتبقين، في صالون منزله الذي حوّله إلى صف مدرسي.

تساءل أولكسندر واقفا أمام المدرسة المدمّرة مثل عشرات المباني الأخرى في القرية حيث نشأ "ما الذي يمكن أن يشعر به المدرّس عندما يرى أن كل شيء مدمّر؟".

وهذه المدرسة هي واحدة من مئات المدارس في أنحاء أوكرانيا التي تقول منظمة اليونيسف إنها تضررت أو دمّرت منذ الغزو الروسي الذي بدأ في فبراير.

وتتّهم روسيا القوات الأوكرانية باستخدام مدارس ومنشآت مدنية أخرى لإيواء قواتها وتخزين ذخيرة، فيما تقول إن قواتها لا تهاجم المدارس أو المباني السكنية. من جهتها، تنفي أوكرانيا تلك الادعاءات الروسية وتشير إلى هجمات مثل تلك التي وقعت في شاندريغولوفي.

قرية شاندريغولوفي التي أصبحت خالية بشكل شبه كامل من سكانها الذي بلغ عددهم حوالى ألف نسمة قبل الحرب، أصبحت محرومة من الكهرباء والإنترنت. ورغم الصعوبات، قال أولكسندر "إنه من الأفضل إعطاء الدروس حضوريا".

لذلك، عندما دمّرت المدرسة، قرّر الاستمرار في تعليم الأطفال في منزله "حتى يكونون قادرين على التفاعل". - كتب ومجهر يتجمع كل يوم عدد قليل من التلاميذ في صالون أولكسندر وزوجته لاريسا فيما تجلس قطط للاستدفاء قرب موقد يعمل بالحطب.

علّقت على جدران الصالون ملصقات أنقذت من مبنى المدرسة المدمّر تظهر حروف الأبجدية.

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