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الصين تكشف معلومات بشأن انحراف المنطاد
آثار "البالون الصيني" في سماء أميركا مخاوف أمنية
5 فبراير 2023 17:05
انتقدت بكين واشنطن في أعقاب إسقاطها لمنطاد صيني يشتبه مسؤولون في أنه منطاد مراقبة فوق المياه الإقليمية للولايات المتحدة، ووصفت الخطوة بأنها "مبالغة واضحة في رد الفعل".
وأكد وزير الدفاع الأميركى لويد اوستن أمس السبت أن الجيش الأميركى أسقط "منطاد مراقبة على ارتفاع شاهق تم إطلاقه وينتمي إلى جمهورية الصين الشعبية" فى المجال الجوى الأميركى قبالة سواحل ساوث كارولينا.
وأعرب متحدث باسم وزارة الخارجية في بكين اليوم الأحد عن "استياء الصين الشديد" إزاء "استخدام القوة" في إسقاط المنطاد.
وجدد المتحدث رفض بكين مزاعم واشنطن بالتجسس، مشيرا إلى أن المنطاد مدني وانحرف عن مساره بسبب "قوة قاهرة".
وقال المتحدث الصيني إن "المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية ذكر أيضا أن المنطاد لن يشكل تهديدا عسكريا أو شخصيا للأفراد العاملين على الأرض".
وأضاف أنه "فى ظل هذه الملابسات، تصر الولايات المتحدة على استخدام القوة، ومن الواضح أنها تبالغ فى رد فعلها وتنتهك بشكل خطير الممارسات الدولية".
وتابع أن "الصين ستلتزم بحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات ذات الصلة، مع الاحتفاظ بالحق في القيام بمزيد من ردود الفعل الضرورية".
وكشفت كولومبيا والولايات المتحدة أنهما يتعقبان منطاد مراقبة آخر محتمل تم رصده فوق الدولة الواقعة في أميركا اللاتينية.
وقالت القوات الجوية الكولومبية مساء أمس السبت إن أنظمة الدفاع الجوي الوطنية رصدت صباح 3 فبراير جسما طائرا على ارتفاع حوالي 17 ألف متر دخل المجال الجوي للبلاد في القطاع الشمالي.
وكان الجسم يتحرك بمتوسط سرعة يبلغ نحو 46 كيلومترا في الساعة، مما يظهر"خصائص مشابهة للمنطاد".
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المصدر: وكالات
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