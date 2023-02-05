الإثنين 6 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الصين تكشف معلومات بشأن انحراف المنطاد

آثار "البالون الصيني" في سماء أميركا مخاوف أمنية
5 فبراير 2023 17:05

انتقدت بكين واشنطن في أعقاب إسقاطها لمنطاد صيني يشتبه مسؤولون في أنه منطاد مراقبة فوق المياه الإقليمية للولايات المتحدة، ووصفت الخطوة بأنها "مبالغة واضحة في رد الفعل".

وأكد وزير الدفاع الأميركى لويد اوستن أمس السبت أن الجيش الأميركى أسقط "منطاد مراقبة على ارتفاع شاهق تم إطلاقه وينتمي إلى جمهورية الصين الشعبية" فى المجال الجوى الأميركى قبالة سواحل ساوث كارولينا.

وأعرب متحدث باسم وزارة الخارجية في بكين اليوم الأحد عن "استياء الصين الشديد" إزاء "استخدام القوة" في إسقاط المنطاد.

وجدد المتحدث رفض بكين مزاعم واشنطن بالتجسس، مشيرا إلى أن المنطاد مدني وانحرف عن مساره بسبب "قوة قاهرة".

وقال المتحدث الصيني إن "المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية ذكر أيضا أن المنطاد لن يشكل تهديدا عسكريا أو شخصيا للأفراد العاملين على الأرض".

وأضاف أنه "فى ظل هذه الملابسات، تصر الولايات المتحدة على استخدام القوة، ومن الواضح أنها تبالغ فى رد فعلها وتنتهك بشكل خطير الممارسات الدولية".

وتابع أن "الصين ستلتزم بحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات ذات الصلة، مع الاحتفاظ بالحق في القيام بمزيد من ردود الفعل الضرورية".

وكشفت كولومبيا والولايات المتحدة أنهما يتعقبان منطاد مراقبة آخر محتمل تم رصده فوق الدولة الواقعة في أميركا اللاتينية.

وقالت القوات الجوية الكولومبية مساء أمس السبت إن أنظمة الدفاع الجوي الوطنية رصدت صباح 3 فبراير جسما طائرا على ارتفاع حوالي 17 ألف متر دخل المجال الجوي للبلاد في القطاع الشمالي.

وكان الجسم يتحرك بمتوسط سرعة يبلغ نحو 46 كيلومترا في الساعة، مما يظهر"خصائص مشابهة للمنطاد". 

أخبار ذات صلة
أميركا تقدم مساعدات للمتضررين في زلزال تركيا وسوريا
ارتفاع أسعار النفط بعد مؤشرات لانتعاش الطلب في الصين
المصدر: وكالات
أميركا
الصين
المنطاد
آخر الأخبار
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
الاقتصادي
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
اليوم 10:32
جانب من توقيع الاتفاقية
برجيل القابضة تتعاون مع "إندو IFEM" الفرنسية لإنشاء عيادة متخصصة لجراحات بطانة الرحم المهاجرة طفيفة التوغل للنساء في "برجيل الطبية" بأبوظبي
4 فبراير 2023
منتخب السلة يُدشن معسكر تركيا استعداداً لتصفيات آسيا
الرياضي
منتخب السلة يُدشن معسكر تركيا استعداداً لتصفيات آسيا
اليوم 16:00
الإمارات بطل الشباب.. الفريق البريطاني يتوج بكأس الأمم للحواجز
الرياضي
الإمارات بطل الشباب.. الفريق البريطاني يتوج بكأس الأمم للحواجز
اليوم 16:00
منصور بن زايد
الإمارات
منصور بن زايد يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة شركة "مبادلة للاستثمار "
اليوم 15:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©