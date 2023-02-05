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وزير خارجية بريطانيا يكشف عن طريق سريع للسلام في أوكرانيا

دبابات ليوبارد القتالية المتطورة التي سترسل إلى أوكرانيا
5 فبراير 2023 16:47

قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في مقال نُشر اليوم الأحد، إن المساعدة في تسليح أوكرانيا حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها ضد روسيا هو أسرع طريق لتحقيق السلام.

جاءت تصريحات كليفرلي في مقال نشرته صحيفة في مالطا قبل زيارة مزمعة للجزيرة يوم الثلاثاء.

وتولت مالطا رئاسة مجلس الأمن الدولي في بداية فبراير.

وأضاف أن موافقة ألمانيا والولايات المتحدة على إرسال دبابات إلى أوكرانيا أسعدته.

وتابع قائلاً: «تزويد الأوكرانيين بالأدوات التي يحتاجونها لإنهاء المهمة هو أسرع طريق، بل هو السبيل الوحيد في الواقع إلى السلام».

ومن المتوقع أن تهيمن الحرب في أوكرانيا على المحادثات بين بريطانيا ومالطا العضو في الاتحاد الأوروبي.

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