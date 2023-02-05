قصف روسي على خاركيف

تشهد مدينة باخموت في شرق أوكرانيا عمليات عسكرية الأحد بحسب رئيس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين بينما أصيب خمسة أشخاص بجروح جراء ضربات روسية على خاركيف ثاني أكبر مدن البلاد.
ونقل عنه مكتبه الإعلامي على تلغرام قوله إن "القوات المسلحة الأوكرانية لا تتراجع. إنها تقاتل حتى آخر رجل". وأكدت هيئة الأركان العامة الأوكرانية من دون ذكر تفاصيل استمرار العمليات العسكرية والقصف في نقاط عدة في شرق البلاد حيث حققت القوات الروسية مكاسب صغيرة ميدانياً في الأسابيع الأخيرة.
وفي خاركيف شمال شرق البلاد، أكدت السلطات وقوع ضربتين روسيتين أسفرتا عن إصابة خمسة أشخاص بجروح على الأقل وإلحاق أضرار بمبانٍ سكنية.
وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خاركيف أوليغ سينيغوبوف "بلغ عدد المصابين أربعة أشخاص وأصيب عنصر أمن في مؤسسة للتعليم العالي بضربة صاروخية ثانية". ونشر صوراً على تلغرام لمبنى نوافذه محطمة وسقفه منهار جزئياً.