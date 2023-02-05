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قتلى ومصابون في 5 حوادث سير متسلسلة بالصين

أرشيفية
5 فبراير 2023 15:17

لقي 16 شخصا حتفهم في خمسة من حوادث السير التي وقعت في غضون 10 دقائق، على امتداد طريق سريع في إقليم هونان بوسط الصين، أمس السبت، بحسب ما قالته السلطات المحلية.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الأحد، بأن الحوادث أسفرت أيضا عن إصابة 66 شخصا، أثناء سلسلة الحوادث التي شملت 49 مركبة، والتي وقعت عند حوالي الساعة الخامسة مساء بالوقت المحلي.

وأدت الاصطدامات الخلفية إلى اشتعال النيران في بعض السيارات والشاحنات.

وقالت السلطات المرورية المعنية بالطرق السريعة المحلية على موقع "ويبو" للتواصل الاجتماعي، إنه قد تم استئناف حركة السفر، وأن التحقيق جار بشأن ملابسات الحادث.

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المصدر: وكالات
الصين
حادث سير
إقليم هونان
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