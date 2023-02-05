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ليز تراس: لم يتم منحي فرصة أبداً

ليز تراس: لم يتم منحي فرصة أبداً
5 فبراير 2023 13:37

ذكرت رئيسة وزراء بريطانيا السابقة، ليز تراس أنه لم يتم منحها أبداً "فرصة حقيقية" لتنفيذ جدول أعمالها الراديكالي، الخاص بخفض الضرائب، من قبل حزبها، ومن قبل "مؤسسة اقتصادية ذي نفوذ". وفي أول تعليقات مفصلة لها منذ إجبارها على الخروج من "داونينج ستريت"، أضافت رئيسة الوزراء السابقة، إنها لم تقدر قوة المقاومة، التي كانت ستواجهها لخططها، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه.ميديا" اليوم الأحد.

وبينما أقرت بأنها لم تكن "منزهه من الخطأ" على الطريقة، التي تفككت بها الميزانية المصغرة لوزير الخزانة، كواسي كوارتنج، سيئة السمعة، بشكل كارثي، إلا أنها مازالت تعتقد أن نهجها بشأن قيادة النمو، كان هو الصحيح. وأضافت، في تصريحاتها بصحيفة "صنداي تليجراف" " لم يتم منحي فرصة حقيقية لتطبيق سياساتي، من قبل مؤسسة اقتصادية ذات نفوذ هائل ، بالإضافة إلى الافتقار إلى دعم سياسي".

 

وتابعت "كنت افترض عندما دخلت داونينج ستريت، أن يتم احترام وقبول تفويضي. كم كنت مخطئة، وبينما كنت اتوقع مقاومة لبرنامجي من النظام، فقد قللت من حجمه". وأضافت "بالمثل، فقد قللت من شأن المقاومة داخل حزب المحافظين في البرلمان، للانتقال إلى اقتصاد أقل ضريبيا وأقل تنظيما".  

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المصدر: وكالات
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