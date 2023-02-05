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الحزب الديموقراطي يعدل جدول انتخاباته التمهيدية

الرئيس الأميركي جو بايدن
5 فبراير 2023 12:26

أقرت اللجنة الوطنية للحزب الديموقراطي الأحد رسميًا تعديلاً واسعاً لمواعيد الانتخابات التمهيدية للحزب، اقترحه الرئيس الأميركي جو بايدن الذي سيستفيد منه في حال ترشح لولاية ثانية.


خلال مؤتمر في فيلادلفيا، وافقت اللجنة على اقتراح يسمح لكارولينا الجنوبية ببدء الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي العام المقبل. وهو تغيير يمنح وزناً أكبر للأميركيين من أصل أفريقي في اختيار مرشحهم الرئاسي.

وتتميز ولايتا ايوا ونيوهامبشر بموقع خاص في الاجندة السياسية الأميركية لانهما تجريان قبل غيرهما الانتخابات التمهيدية داخل الحزبين لاختيار المرشح من كل حزب الى البيت الابيض.

والنتائج في هاتين الولايتين غالبا ما تكون مؤشراً عن مجرى الحملة الانتخابية.
لكن بايدن اقترح في ديسمبر، بدء الانتخابات التمهيدية في ولاية كارولينا الجنوبية التي تضم عدداً كبيراً من الأميركيين الأفارقة.

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ووافقت اللجنة بعد ذلك على الاقتراح، ولم يصوّت ضده سوى أعضاء يمثلون ولايتي آيوا ونيوهامبشر، قبل طرحه هذا الشهر لتصويت إدارة الحزب بمجملها.

قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2020، واجه بايدن عدداً من الإخفاقات في الانتخابات التمهيدية في أيوا ونيوهامبشر ونيفادا، قبل أن يحصد فوزاً ساحقاً في كارولينا الجنوبية ما سمح له بقلب المسار واختياره لمنافسة دونالد ترامب


في العام المقبل، ستعقد أولى الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي في 3 فبراير في كارولينا الجنوبية ثم في نيفادا ونيوهامبشر في 6 فبراير وجورجيا في 13 فبراير وميتشيغان في 27 فبراير.
وسيسعى بايدن إلى ولاية ثانية على الأرجح، إلا انه لم يعلن ترشحه رسمياً بعد.
وينوي الحزب الجمهوري من جانبه، بدء انتخاباته التمهيدية في ولاية أيوا في عام 2024.

المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
الحزب الديموقراطي
جو بايدن
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