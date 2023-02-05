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مقتل 22 شخصاً في حرائق غابات بتشيلي

مقتل 22 شخصاً في حرائق غابات بتشيلي
5 فبراير 2023 11:26

قتل مالا يقل عن 22 شخصا إثر إندلاع حرائق غابات في تشيلي، وفقا لما ذكرته السلطات مساء السبت.

وقالت وزيرة الداخلية كارولينا توها يوم السبت نقلا عن معلومات أولية إنه لا يزال هناك 10 أشخاص آخرين على الأقل في عداد المفقودين في بلدية سانتا خوانا في منطقة بيو بيو، على بعد 500 كيلومتر جنوب سانتياجو.

وقالت الوزيرة إن 554 شخصا أصيبوا بجروح، بينهم 16 إصاباتهم خطيرة. وتضرر أو تدمر عدد كبير من المنازل بسبب الحرائق، مع نقل 1429 شخصا حاليا للإقامة في ملاجئ الطوارئ.

وقالت وزيرة الداخلية إن عدد الحرائق ارتفع من حوالي 200 حريق يوم الجمعة إلى أكثر من 250 حريق يوم السبت. وأن رجال الإطفاء والسكان كانوا يكافحون النيران.

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المصدر: وكالات
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تشيلي
حرائق الغابات
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