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وفاة الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف

وفاة الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف
5 فبراير 2023 11:10

توفي الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف عن 79 عاماً الأحد بعد صراع طويل مع المرض، كما أعلن الجيش الباكستاني.

وقال المكتب الإعلامي للجيش في بيان مقتضب إن كبار القادة العسكريين "يعربون عن تعازيهم الحارة في وفاة الجنرال برويز مشرف". 

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المصدر: وكالات
الرئيس الباكستاني
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