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زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب تشيلي

زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب تشيلي
5 فبراير 2023 11:01

قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن زلزالا قوته 6.1 درجة وقع قبالة مدينة كوكيمبو في تشيلي يوم السبت.

وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 73 كيلومترا تحت سطح الأرض.

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المصدر: وكالات
زلزال
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