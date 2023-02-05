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فقدان 9 صيادين غرب كوريا الجنوبية

فقدان 9 صيادين غرب كوريا الجنوبية
5 فبراير 2023 10:58

أعلنت السلطات الكورية الجنوبية الأحد أن رجال الإنقاذ يبحثون عن تسعة أشخاص فقدوا بعد انقلاب سفينة صيد كان يقلهم قبالة الساحل الجنوبي الغربي للبلاد.

وانقلبت السفينة التي تزن 24 طناً في المياه، الأحد، قبالة سواحل مقاطعة سينان في منطقة جيولا الجنوبية، كما ذكرت وزارة الداخلية الكورية الجنوبية في بيان.
وقالت الوزارة إن سفينة قريبة تمكنت من إنقاذ ثلاثة من أفراد الطاقم، لكن ما زال تسعة آخرون، بينهم أجنبيان، مفقودين.
وأضافت أنها أرسلت أكثر من 12 سفينة وثلاث طائرات تابعة لخفر السواحل والبحرية للبحث عن المفقودين.
ونقت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن وزير الداخلية لي سانغ مين قوله إنه يعتقد أن معظم أفراد الطاقم غادروا السفينة المنكوبة.


ودعا الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول إلى بذل أقصى الجهود في عمليات البحث والإنقاذ وأمر بتعبئة "جميع الموارد المتاحة" لتوسيع منطقة البحث، كما ذكر مكتبه.

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المصدر: وكالات
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