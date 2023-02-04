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العواصف الثلجية تزيد معاناة النازحين السوريين

سوريون في مخيم للنازحين قرب معبر باب السلامة الحدودي بين سوريا وتركيا (أ ف ب)
5 فبراير 2023 01:38

دمشق (الاتحاد)

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شهدت مناطق شمال غرب سوريا هطولات ثلجية غزيرة، أمس، أسفرت عن انسداد الطرقات في المناطق المرتفعة وأضرار في مخيمات النازحين. وقال الدفاع المدني، في تغريدة على حسابه في «تويتر»، إن أهالي المخيمات يعانون من أوقات عصيبة في منطقة «راجو» في ريف عفرين بسبب تراكم الثلوج التي أدت إلى انقطاع الطرق الرئيسة في المنطقة.
وأضاف أن عشرات الخيام تضررت بشكل كلي أو جزئي في مخيميّ «الملعب والنص» جراء العاصفة الثلجية. 
وفي لبنان، ناشد النازحون السوريون في مخيمات عرسال، المنظمات الدولية والإنسانية حمايتهم من وقوع كارثة إنسانية.
وأكد اللاجئون غياب أدنى متطلبات العيش ومواجهة الصقيع في مخيمات عرسال، ما يهدد حياة الأطفال والنساء وكبار السن، خاصة بعد أن طمرت الثلوج أجزاء واسعة من المخيمات. وأوضح مسؤول إحدى تجمعات الخيم في عرسال، حسن حديد، أن اللاجئين يحاولون بجهدهم الخاص إزالة تراكم الثلوج عن أسقف الخيام، مشيراً إلى أن العاصفة الثلجية «قد تتسبب بسقوط الأسقف وتلحق أضراراً كبيرة بالخيم.
ونبه إلى أن الوضع الإنساني للاجئين سيئ جداً جراء البرد القارس وتساقط الثلوج، محذراً من أن الناس قد يموتون من البرد. وأعرب لاجئون عن تخوفهم من انهيار الخيام فوق قاطنيها، نتيجة تلف الخشب الذي يحملها وتجمع الثلوج فوقها.
ويبلغ عدد النازحين السوريين المقيمين في لبنان نحو 1.5 مليون وفق تقديرات رسمية، ويعاني معظمهم أوضاعاً معيشية صعبة خاصة مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلد العربي.
ويعيش لبنان منذ 2019، انهياراً اقتصادياً صنفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850، حيث خسرت العملة أكثر من 95 بالمئة من قيمتها، ما ترافق مع تراجع في قيمة الرواتب والقدرة الشرائية.

سوريا
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