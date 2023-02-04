الأحد 5 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

مؤتمر دولي للمانحين حول  اليمن في جنيف 27 فبراير

مؤتمر دولي للمانحين حول  اليمن في جنيف 27 فبراير
5 فبراير 2023 01:38

عدن (وكالات)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يستقبل رائدة الأعمال نوال النعيمي
اليمن: صعدة تدفع ثمناً باهظاً لإرهاب «الحوثي»

تستضيف السويد وسويسرا نهاية الشهر الجاري مؤتمر المانحين لليمن، بهدف جمع أكثر من 4 مليارات دولار، لتغطية خطة الاستجابة الإنسانية للعام الجاري.
وتطالب الأمم المتحدة بمبلغ 4.3 مليار دولار لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون يمني، وصفوا بأنهم الأكثر ضعفاً ومحتاجين للدعم الإنساني.  ووضعت خطة الاستجابة 3 أهداف استراتيجية خلال هذا العام، أولها «الحد من الوفيات بين النساء والفتيات والفتيان والرجال المتضررين من الأزمة من خلال تقديم المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة في الوقت المناسب، بعد أن تم تحديد انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والأوبئة والأمراض التي يمكن الوقاية منها».
أما الهدف الثاني فهو «زيادة وصول الأشخاص الضعفاء المتأثرين بالأزمة من جميع الأعمار إلى الاستجابة متعددة القطاعات والحلول الدائمة، ودعم قدرة السكان المتضررين على الصمود من خلال الزراعة وسبل العيش وتوفير الخدمات الأساسية وغيرها من تدخلات الحلول الدائمة، وكذلك إنشاء مجموعة عمل الحلول الدائمة تحت إشراف المنسق المقيم للأمم المتحدة».
أما الهدف الثالث فنص على «منع وتقليل وتخفيف مخاطر الحماية والاستجابة من خلال بناء بيئة أكثر حماية، وتعزيز الامتثال للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتقديم المساعدة المبدئية».

اليمن
مؤتمر المانحين
السويد
سويسرا
آخر الأخبار
جانب من توقيع الاتفاقية
برجيل القابضة تتعاون مع "إندو IFEM" الفرنسية لإنشاء عيادة متخصصة لجراحات بطانة الرحم المهاجرة طفيفة التوغل للنساء في "برجيل الطبية" بأبوظبي
4 فبراير 2023
كلوب: مباراة وولفرهامبتون جسدت مشاكلنا
الرياضي
كلوب: مباراة وولفرهامبتون جسدت مشاكلنا
اليوم 04:14
رئيس الدولة: ملتزمون بحماية البيئة لمصلحة البشرية
الإمارات
رئيس الدولة: ملتزمون بحماية البيئة لمصلحة البشرية
اليوم 01:40
رئيس الدولة يستقبل رائدة الأعمال نوال النعيمي
الإمارات
رئيس الدولة يستقبل رائدة الأعمال نوال النعيمي
اليوم 01:40
النيادي «مهندس طيران» البعثة الفضائية
الإمارات
النيادي «مهندس طيران» البعثة الفضائية
اليوم 01:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©