تعويض 500 عائلة في كركوك  دُمرت منازلها بسبب «داعش»

هدى جاسم (بغداد)

صادقت محافظة كركوك، أمس، على تعويض 500 عائلة دمرت منازلها خلال الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي.

وقال المتحدث الرسمي باسم محافظة كركوك: إنه، «بجهود حثيثة ومتواصلة من قبل محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري، تمت المصادقة على قائمة جديدة من أسماء المتضررين بواقع 500 اسم، بعد أن خصصت وزارة المالية المبالغ النقدية لأغراض الصرف».

ودعا المتحدث «المشمولين بالتعويضات إلى مراجعة ديوان المحافظة لاستلام الصكوك التي ستوزع على شكل وجبات بواقع 100 اسم أسبوعياً لحين تسليم جميع المتضررين لاستحقاقاتهم المالية».

ومنذ مطلع 2022، كثفت القوات العراقية عمليات التمشيط لملاحقة فلول «داعش» الذي تلقى الهزيمة في 2017.