مقتل وإصابة 14مدنياً بانفجار ألغام حوثية

عدن (الاتحاد)

قتل وأُصيب 14 مدنياً إثر تعرضهم لانفجارات ألغام من مخلفات ميليشيات الحوثي الإرهابية خلال الـ48 ساعة الماضية، فيما أحبط الجيش اليمني هجوماً حوثياً في جبهة «الأبتر» بمحافظة الجوف.

وقال المرصد اليمني للألغام: إن الضحايا، ومن بينهم مهاجرون أفارقة، سقطوا في 5 محافظات، حيث أُصيب 4 مهاجرين إثيوبيين بينهم امرأة، بجروح متفرقة نتيجة انفجار لغم في منطقة «اليَتَمة» بالجوف.

وأشار إلى أن طفلاً قُتل وأُصيب آخر بانفجار لغم حوثي في «حي السلام» بمديرية «الحالي»، كما أُصيب مزارع بانفجار مماثل في مديرية التحيتا.

وفي محافظة صعدة، أُصيبت أمٌّ وطفلتها بانفجار لغم من مخلفات الميليشيات في مديرية «باقم» شمالي المحافظة.

وذكر المرصد أن مدنياً أُصيب بانفجار جسم حربي أثناء رعيه الماشية بالقرب من منزله في مديرية «كعيدنة» شمال غرب محافظة حجة.

وفي لحج، أُصيب ثلاثة أطفال، كما أُصيبت امرأة مسنة في الحادثة ذاتها نتيجة انفجار لغم حوثي في مديرية «القبيطة».

في غضون ذلك، أحبط الجيش اليمني هجوماً شنته ميليشيات الحوثي الإرهابية في جبهة «الأبتر» بمحافظة الجوف.

وأوضح مصدر عسكري أن ميليشيات الحوثي نفذت هجومها الفاشل بوساطة 4 أنساق من عناصرها، مؤكداً أن قوات الجيش دحرت عناصر الميليشيات بعد أن كبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.