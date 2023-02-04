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بولندا تعلن زيارة للرئيس الأميركي قريبا

الرئيسي الأميركي جو بايدن
5 فبراير 2023 01:22

أعلن مارتشين بسيداتس مستشار الرئيس البولندي للسياسة الخارجية، السبت، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيزور بولندا قريبا.

وأضاف بسيداتس، في تصريحات للتلفزيون البولندي "نعلم بالفعل أن الرئيس جو بايدن سيرد بشكل إيجابي على دعوة الرئيس (أندريه) دودا وسيأتي إلى بولندا".

وقال "لقد اتفقنا مع الجانب الأميركي على أن نعلن موعد هذه الزيارة في الوقت المناسب، لكن يمكنني أن أؤكد أنها ستكون عاجلا وليس آجلا".

وبولندا عضو في الاتحاد الأوروبي وفي حلف شمال الأطلسي (الناتو) الذي تنتمي إليه الولايات المتحدة أيضا.

وأوضح بسيداتس أن الاستعدادات جارية للزيارة التي "تلبي توقعات كل من البيت الأبيض والجانب البولندي".

وأكد "لكن بالنسبة لنا سيكون من المهم جدا وحاسما الاستمرار في دعم أمن بولندا...".

كان الرئيس بايدن قد قال يوم الاثنين إنه سيزور بولندا، التي تشترك في الحدود مع أوكرانيا، لكنه لا يعرف متى.

 

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