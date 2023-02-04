الأحد 5 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

موجة قطبية تاريخية تضرب الولايات المتحدة وكندا

إزالة أطنان من الثلج في كيبيك بكندا للسماح للسيارات بالتجول في المدينة (أ ف ب)
5 فبراير 2023 01:38

نيويورك (وكالات) 

أخبار ذات صلة
بايدن: اليوم الدولي للأخوة الإنسانية مناسبة للاحتفاء بالشجاعة الأخلاقية لقادة الأديان
فرنسا تطالب بالشفافية بشأن دعم الصناعة الخضراء

كثفت خدمات الأرصاد الجوية في كل من الولايات المتحدة وكندا تحذيراتها في مواجهة درجات حرارة قطبية قد تصل إلى 50 درجة تحت الصفر.
ومن المتوقع أن تشهد ولاية ماين في شمال الولايات المتحدة خصوصاً، انخفاضاً شديداً في درجة الحرارة إلى 51 درجة تحت الصفر، وفقاً لنشرة صادرة عن مصلحة الأرصاد الجوية الوطنية لمنطقة كاريبو القريبة من الحدود مع كندا. وقالت مصلحة الأرصاد الجوية الوطنية لمنطقة كاريبو «إنه برد قطبي تاريخي» غير مسبوق على نطاق «جيل كامل» وهو «شيء لم يشهده خصوصاً شمال ولاية ماين وشرقها منذ عامي 1982 و1988».
وأشارت إلى أنه في أجزاء من شمال شرق الولايات المتحدة وهذه المنطقة من نيو إنغلاند، قد تصل درجات الحرارة تحت تأثير رياح جليدية «إلى أدنى مستوياتها منذ عقود أو حتى مستوى غير مسبوق بتاتاً».
على الجانب الآخر من الحدود، تم التحذير من برد قطبي في شرق كندا، وفقاً لوزارة البيئة التي أشارت إلى خطر الإصابة بقضمة صقيع في غضون دقائق.
وبلغت درجة الحرارة الظاهرية 41 تحت الصفر في مونتريال بعد ظهر أمس الأول. وقد تنخفض إلى 50 درجة تحت الصفر في المناطق الشمالية من كيبيك.
وتصاعد دخان أبيض، يعرف بـ«دخان بحار المنطقة القطبية الجنوبية» فوق نهر سان لوران بسبب البرد القارس الذي يمر فوق المياه غير المتجمدة. أما في مونتريال، فضربت رياح قوية المارة القلائل في وسط المدينة.
وفي العاصمة أوتاوا، كانت الرؤية شبه معدومة ليل الخميس الجمعة بسبب تساقط الثلوج التي صاحبتها رياح قوية.

الولايات المتحدة
كندا
آخر الأخبار
جانب من توقيع الاتفاقية
برجيل القابضة تتعاون مع "إندو IFEM" الفرنسية لإنشاء عيادة متخصصة لجراحات بطانة الرحم المهاجرة طفيفة التوغل للنساء في "برجيل الطبية" بأبوظبي
4 فبراير 2023
كلوب: مباراة وولفرهامبتون جسدت مشاكلنا
الرياضي
كلوب: مباراة وولفرهامبتون جسدت مشاكلنا
اليوم 04:14
رئيس الدولة: ملتزمون بحماية البيئة لمصلحة البشرية
الإمارات
رئيس الدولة: ملتزمون بحماية البيئة لمصلحة البشرية
اليوم 01:40
رئيس الدولة يستقبل رائدة الأعمال نوال النعيمي
الإمارات
رئيس الدولة يستقبل رائدة الأعمال نوال النعيمي
اليوم 01:40
النيادي «مهندس طيران» البعثة الفضائية
الإمارات
النيادي «مهندس طيران» البعثة الفضائية
اليوم 01:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©