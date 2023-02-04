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إصابة شخصين بانفجار وسط كابول

انفجار في كابول (أرشيفية)
5 فبراير 2023 01:38

كابول (وكالات)
 
أصيب شخصان جراء انفجار عبوة ناسفة في سيارة تابعة للأمن قرب القصر الرئاسي، أمس، وسط العاصمة الأفغانية كابول.
وقالت الشرطة الأفغانية: إن الانفجار ناجم عن استهداف لغم مغناطيسي سيارة تابعة لقوات الأمن وسط العاصمة، وأسفر عن إصابة شخصين.  وأضاف خالد زدران، المتحدث باسم شرطة كابول، أن التحقيقات جارية لمعرفة الملابسات وكشف الجناة. ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الانفجار، إلا أن تنظيم «داعش» الإرهابي غالباً ما ينفذ مثل هذه الهجمات التي تستهدف المدنيين وعناصر طالبان والمؤسسات الحكومية والأجنبية.
انفجار أمس ليس الأول الذي يستهدف العاصمة كابول هذا العام، حيث قتل 5 أشخاص في تفجير انتحاري قرب وزارة الخارجية الأفغانية في كابول. 
وقال الناطق باسم شرطة كابول، خالد زدران، حينها: «وقع انفجار على الطريق المؤدي إلى وزارة الخارجية، نتج عنه مقتل 5 مدنيين وإصابة عدد آخر بجروح».
وتواجه الحكومة التي تديرها حركة طالبان تمرداً يشنه مسلحو تنظيم «داعش» الإرهابي، الذين استهدفوا في الأشهر القليلة الماضية منشآت رئيسية مثل سفارتي روسيا وباكستان ومكتب رئيس الوزراء الأسبق.

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