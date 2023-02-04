بايدن يهنئ الجيش الأميركي بعد إسقاط المنطاد الصيني
إسقاط المنطاد الصيني
5 فبراير 2023 00:49
هنّأ الرئيس الأميركي جو بايدن، السبت، الجيش بنجاحه في إسقاط منطاد صيني قبالة الساحل الشرقي بعدما حلق لأيام عدة فوق الولايات المتحدة.
وقال بايدن للصحفيين في ماريلاند "لقد نجحوا في إسقاطه. وأريد أن أثني على طيارينا الذين فعلوا ذلك".
بدوره، أعلن لويد أوستن وزير الدفاع الأميركي أن طائرة مقاتلة أسقطت المنطاد.
وقال أوستن، في بيان "بعد ظهر اليوم، وبناء على أوامر من الرئيس (جو) بايدن، نجحت طائرة مقاتلة أميركية... في إسقاط منطاد تجسس على ارتفاع عال تابع لجمهورية الصين الشعبية، في المجال الجوي فوق ساحل كارولاينا الجنوبية".
وأضاف وزير الدفاع أن بايدن "يضع دائما سلامة الأميركيين أولوية مع الرد بفاعلية على انتهاك غير مقبول لسيادتنا".