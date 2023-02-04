إسرائيل تعترض "طائرة صغيرة" في أجواء غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، أنه "اعترض طائرة صغيرة فوق قطاع غزة". وقال شهود عيان إنهم سمعوا "انفجارات" قرب الحدود بين القطاع وإسرائيل. ودوى صوت انفجار في أجواء قطاع غزة إثر اعتراض الطائرة المسيرة التي انطلقت باتجاه جنوب إسرائيل. وذكر أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن "قوات الدفاع الجوي الإسرائيلي اعترضت قطعة جوية في سماء قطاع غزة" دون أن يورد المزيد من التفاصيل. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن صافرات الإنذار سمعت في بلدة "سديروت" القريبة من قطاع غزة بعد إطلاق منظومة القبة الحديدية الدفاعية صاروخا للاعتراض. وشدد الجيش على أن الأمر لا يتعلق بصاروخ أو مقذوف آخر يشكل خطرا على الإسرائيليين. وأضاف، في بيان، أن الأصوات، التي سمعت، ليست ناتجة عن "إطلاق مقذوف".