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وفاة رئيس الوزراء المصري السابق شريف إسماعيل

رئيس الوزراء المصري السابق شريف إسماعيل
5 فبراير 2023 00:15

أعلنت الرئاسة المصرية، اليوم السبت، وفاة رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل عن 67 عاما.

تولى إسماعيل هذا المنصب بين 2015 و2018.

وكتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على موقع فيسبوك "أنعى، بخالص الحزن والأسى، رجلًا فاضلًا من خير رجال مصر، رجلًا تجسد فيه ضمير هذه الأمة، رئيس الوزراء السابق الدكتور الجليل شريف إسماعيل".

وأضاف السيسي "لقد كان الراحل رجلًا عظيمًا بحق، تحمل المسؤولية في أصعب الظروف وأحلك الأوقات، وكان على قدر المسؤولية الصعبة".

وأشرف إسماعيل، اعتبارا من 2016، على إصلاحات اقتصادية صعبة ارتبطت خصوصا بقرض قيمته 12 مليار دولار أميركي تلقته مصر من صندوق النقد الدولي.

واستقال إسماعيل في 2018. وخلفه مصطفى المدبولي الذي يشرف مذاك على الإصلاحات الاقتصادية.

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المصدر: وكالات
شريف إسماعيل
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