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الولايات المتحدة تسقط المنطاد الصيني
المنطاد الصيني أثناء تحليقه في سماء الولايات المتحدة
4 فبراير 2023 23:59
قالت مصادر وتقارير إعلامية إن الولايات المتحدة أسقطت المنطاد الصيني فوق المحيط الأطلسي قبالة سواحل ولاية كارولينا الجنوبية في جنوب شرق الولايات المتحدة، اليوم السبت.
وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الولايات المتحدة ستنظم عملية لانتشال حطام المنطاد.
ورصد المنطاد الأربعاء أثناء تحليقه في سماء الولايات المتحدة.
وأدلى الرئيس الأميركي جو بايدن، في وقت سابق اليوم السبت، لأول مرة، بتصريحات حول المنطاد.
وقال بايدن إن الولايات المتحدة "ستتولى أمر" المنطاد دون مزيد من التفاصيل.
جاء تصريح بايدن ردا على سؤال عما إن كانت الولايات المتحدة ستسقط المنطاد الذي يحلق بأنحاء البلاد فيما تصفه واشنطن بأنه "انتهاك واضح" للسيادة الأميركية.
وأقرّت بكين بأن المنطاد تابع لها، لكنها أكدت أنه "آلية مدنية تستخدم لأغراض البحث وخصوصا للأرصاد الجوية".
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن الآلية "انحرفت عن مسارها"، معربًا عن "أسف" بلاده لهذا الانتهاك "غير المتعمد" للمجال الجوي الأميركي.
وأوضحت الوزارة، اليوم السبت، أن تحليق "المنطاد" فوق الولايات المتحدة كان بسبب قوة قاهرة، واتهمت وسائل إعلام أميركية باستغلال الحادث لتشويه سمعة الصين.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)، إن منطادا صينيا آخر رُصد فوق أميركا اللاتينية، دون أن تحدد مكانه بالضبط.
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المصدر: وكالات
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