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الرئيس الأوكراني يدلي ببيان عن الوضع الميداني

جنود أوكرانيون على متن دبابة
4 فبراير 2023 23:47

خصص الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خطابه المسائي اليومي، اليوم السبت، للوضع الميداني على الجبهات.

وقال إن الوضع على الخطوط الأمامية في شرق البلاد يزداد صعوبة وإن روسيا ترسل المزيد من القوات.

وتحرز القوات الروسية تقدما في منطقة دونباس حيث تطوق مدينة بخموت شمالي دونيتسك وتخوض المعارك للسيطرة على طريق قريب هو بمثابة طريق إمداد رئيسي للقوات الأوكرانية.

كما تحاول القوات الروسية السيطرة على فوليدار الواقعة جنوب غربي دونيتسك.

وقال زيلينسكي في خطاب مصور "كثيرا ما كان علي أن أقول إن الوضع على الجبهة صعب، ويزداد صعوبة، وقد حان الوقت (لأقول ذلك) مرة أخرى"، مضيفا أن روسيا "ترسل المزيد من قواتها لتحطيم دفاعاتنا".

وأضاف "الوضع صعب جدا الآن في بخموت وفوليدار وليمان واتجاهات أخرى".

وفي وقت سابق اليوم، كتبت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني، عبر تطبيق "تلغرام"، أن بخموت وليمان ما تزلان تحت سيطرة أوكرانيا.

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المصدر: وكالات
جبهات القتال
أوكرانيا
فولوديمير زيلينسكي
بخموت
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