البابا فرنسيس يوجه نداءً لقادة جنوب السودان

وجه البابا فرنسيس نداءً قوياً، اليوم السبت، في جوبا إلى قادة جنوب السودان، من أجل إعادة «الكرامة» للنازحين، مجدّداً دعوته لإرساء السلام في بلد تقسّمه الصراعات. وقال بابا الفاتيكان، خلال لقاء مع نازحين داخل البلاد في اليوم الثاني من زيارته «أجدد بكل قوّتي ومن كلّ قلبي ندائي لوقف كل صراع، وأن يعود الجميع بجدية إلى عملية السلام حتى ينتهي العنف ويستطيع الناس أن يعاودوا العيش بكرامة». وشدد، أمام 2500 شخص، على أنه «لا يمكننا أن ننتظر أكثر من ذلك، إذ إن عدداً هائلاً من الأطفال ولدوا في السنوات الأخيرة لم يعرفوا سوى واقع مخيّمات النازحين ونسوا أجواء البيت وفقدوا ارتباطهم بوطنهم الأم وبجذورهم وتقاليدهم».

وقال بابا الكنيسة الكاثوليكية «أسألكم، أسأل كل سكان هذه الأراضي: لتكن المرأة محمية ومحترمة ومقدّرة ومكرّمة».

بدأ البابا، أمس الجمعة «رحلة سلام» مرتقبة جدًا في جنوب السودان.

ومنذ إعلان جنوب السودان استقلاله في عام 2011 عن السودان، انفجرت خلافات وصراعات داخلية استمرّت خمس سنوات بين قوات موالية للرئيس سلفا كير وأخرى موالية لنائبه ريك مشار أسفرت عن عشرات آلاف القتلى وملايين النازحين.

رغم اتفاق السلام، الذي جرى التوصل إليه في عام 2018، لا تزال البلاد تشهد أعمال عنف تشنّها ميليشيات محلية مسلّحة ومجموعات إتنية متنافسة. - «مأساة إنسانية»

واعتبر البابا، بعدما استمع إلى شهادات ثلاثة شباب رووا صعوبة الحياة في المخيّمات، «للأسف في هذا البلد المعذّب، أن تكون نازحاً أو لاجئاً أصبحت تجربة اعتيادية وجماعية». وأضاف «أنا معكم، أتألم من أجلكم ومعكم»، محذّراً من «تفاقم» هذه «المأساة الإنسانية». يختتم البابا فرنسيس صباح غدٍ الأحد، زيارته بقداس في الهواء الطلق سيشارك فيه آلاف المصلين. - «كفى دماراً»

لم ينمّق البابا كلماته، أمس الجمعة، أمام الطبقة السياسية في هذا البلد، الذي يضم 60 مجموعة عرقية. وقال البابا، البالغ 86 عاماً، «كفى سفكاً للدماء، كفى نزاعاً، كفى عنفاً واتهامات متبادلة بشأن مرتكبيها، كفى تخلياً عن الشعب المتعطّش للسلام. كفى دماراً، حان وقت البناء». أخبار ذات صلة البابا يناشد قادة جنوب السودان إنهاء العنف جنوب السودان.. 27 قتيلا بأعمال عنف قبيل زيارة البابا

المصدر: آ ف ب