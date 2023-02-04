الأحد 5 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

سوناك وزيلينسكي يبحثان تعزيز قدرات أوكرانيا العسكرية

جنود أوكرانيون في موقع قتالي
4 فبراير 2023 20:38

بحث رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، تعزيز قدرات الجيش الأوكراني.

وأفاد مكتب سوناك، في بيان «قال رئيس الوزراء، إنه يركز على ضمان وصول المعدات العسكرية الدفاعية البريطانية إلى خطوط المواجهة في أسرع وقت ممكن».

وأضاف البيان البريطاني «اتفق الزعيمان على أنه من الضروري أن يسرّع الشركاء الدوليون مساعدتهم لأوكرانيا».

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني إنه بحث كيفية «زيادة التوسع في قدرات» الجيش الأوكراني خلال الاتصال الهاتفي.

وأوضح زيلينسكي أنه وجه الشكر إلى سوناك على بدء تدريب الأطقم الأوكرانية على دبابات «تشالنجر 2» البريطانية القتالية المتكورة التي أعلنت المملكة المتحدة، في يناير الماضي، عن توريدها إلى أوكرانيا.

أخبار ذات صلة
الرئيس الأوكراني يدلي ببيان عن الوضع الميداني
زيلينسكي: مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي قد تبدأ العام الجاري
المصدر: رويترز
ريشي سوناك
فولوديمير زيلينسكي
مساعدات عسكرية
الجيش الأوكراني
آخر الأخبار
جانب من توقيع الاتفاقية
برجيل القابضة تتعاون مع "إندو IFEM" الفرنسية لإنشاء عيادة متخصصة لجراحات بطانة الرحم المهاجرة طفيفة التوغل للنساء في "برجيل الطبية" بأبوظبي
4 فبراير 2023
كلوب: مباراة وولفرهامبتون جسدت مشاكلنا
الرياضي
كلوب: مباراة وولفرهامبتون جسدت مشاكلنا
اليوم 04:14
رئيس الدولة: ملتزمون بحماية البيئة لمصلحة البشرية
الإمارات
رئيس الدولة: ملتزمون بحماية البيئة لمصلحة البشرية
اليوم 01:40
رئيس الدولة يستقبل رائدة الأعمال نوال النعيمي
الإمارات
رئيس الدولة يستقبل رائدة الأعمال نوال النعيمي
اليوم 01:40
النيادي «مهندس طيران» البعثة الفضائية
الإمارات
النيادي «مهندس طيران» البعثة الفضائية
اليوم 01:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©