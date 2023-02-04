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سوناك وزيلينسكي يبحثان تعزيز قدرات أوكرانيا العسكرية
جنود أوكرانيون في موقع قتالي
4 فبراير 2023 20:38
بحث رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، تعزيز قدرات الجيش الأوكراني.
وأفاد مكتب سوناك، في بيان «قال رئيس الوزراء، إنه يركز على ضمان وصول المعدات العسكرية الدفاعية البريطانية إلى خطوط المواجهة في أسرع وقت ممكن».
وأضاف البيان البريطاني «اتفق الزعيمان على أنه من الضروري أن يسرّع الشركاء الدوليون مساعدتهم لأوكرانيا».
من جانبه، قال الرئيس الأوكراني إنه بحث كيفية «زيادة التوسع في قدرات» الجيش الأوكراني خلال الاتصال الهاتفي.
وأوضح زيلينسكي أنه وجه الشكر إلى سوناك على بدء تدريب الأطقم الأوكرانية على دبابات «تشالنجر 2» البريطانية القتالية المتكورة التي أعلنت المملكة المتحدة، في يناير الماضي، عن توريدها إلى أوكرانيا.
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المصدر: رويترز
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