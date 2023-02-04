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ألمانيا تتريث قبل تسليم دباباتها القتالية لأوكرانيا

دبابات ليوبارد الألمانية القتالية خلال تمرين عسكري (أرشيفية)
4 فبراير 2023 18:23

بعد قرارها تسليم دبابات قتالية من طراز "ليوبارد 2 إيه 6" لأوكرانيا، لا تزال الحكومة الألمانية تنتظر مشاركة محددة من دول شريكة.

وذكرت مصادر حكومية في العاصمة برلين، اليوم السبت، أنه بينما هناك بالفعل إعلانات عن تسليم دبابات من طراز ليوبارد الأقدم "2 إيه 4"، فإن وضع الإمداد للطراز الأحدث "2 إيه 6" ضعيف.

وذكرت مجلة "دير شبيجل" الألمانية أن المستشار أولاف شولتس حاول، خلال مكالمات هاتفية عدة، استمالة قادة الحكومات من أجل تقديم التزام رسمي بتوريد دبابات لأوكرانيا.

وبحسب معلومات المجلة، لم ترغب أي دولة في الاتحاد الأوروبي في تقديم أي التزامات رسمية ومحددة بشأن المشاركة في حزمة الدبابات خلال مؤتمر عبر الفيديو دعا إليه وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس الأسبوع الماضي.

حتى الحكومة الهولندية، التي وعدت على غرار بولندا في تصريحات إعلامية، بتوريد دبابات من طراز "ليوبارد 2"، لم ترغب في تقديم تعهدات رسمية. ومع ذلك، فقد قدمت العديد من الدول التزامات علنية بإرسال تلك الدبابات القتالية المتطورة إلى أوكرانيا.

وأصبحت البرتغال، اليوم السبت، آخر دولة تعلن نيتها إرسال دبابات "ليوبارد" إلى أوكرانيا.

فقد وعد رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا بتزويد أوكرانيا بتلك الدبابات، لكنه لم يحدد عددا دقيقا ولا موعدا للتسليم. ونقلت وكالة الأنباء البرتغالية الحكومية "لوسا"، اليوم السبت، عن كوستا قوله إن بلاده على اتصال حاليا مع ألمانيا بشأن إصلاح دبابات "ليوبارد".

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المصدر: د ب أ
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