ميدفيديف: روسيا ستلجأ لكل أنواع الأسلحة حال تعرضها لهجوم

أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن بلاده لم تحدد قيودا لنفسها عند الرد على أي هجمات على أراضيها من كييف، وأنه سيكون هناك استعداد لاستخدام جميع أنواع الأسلحة للرد على ذلك.

وأضاف ميدفيديف في تصريحات صحفية:"ردنا يمكن أن يكون أي شيء والرئيس الروسي أكد ذلك. نحن لا نضع لأنفسنا أي قيود واعتمادًا على طبيعة التهديدات، مستعدون لاستخدام جميع أنواع الأسلحة".

وأكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: "إذا شنت أوكرانيا أي هجوم على القرم سيكون هناك هجمات مضادة، وستتحول باقي الأراضي الأوكرانية التي ما زالت تحت سيطرة كييف إلى رماد".

وقال ميخائيل بودولياك، مستشار مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في وقت سابق إنه بعد الاتفاق مع الغرب على توريد دبابات لكييف، تتفاوض أوكرانيا على توريد صواريخ بعيدة المدى وطائرات لشن ضربات في شبه جزيرة القرم. كان مسؤولون روس صرحوا بأن إمدادات الأسلحة من جانب الدول الغربية لن تغير مسار الحرب وأنها ستكون عديمة الجدوي عسكريا ولكنها خطيرة سياسيا.

وعن توريد دبابات ألمانية وأميركية لأوكرانيا، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، "هذه الدبابات سوف تحترق مثل كل الباقي ".