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«النواب الأميركي» يعتزم التصويت لإنهاء شرط تطعيم المسافرين ضد كوفيد-19

«النواب الأميركي» يعتزم التصويت لإنهاء شرط تطعيم المسافرين ضد كوفيد-19
4 فبراير 2023 10:36

 قال زعيم الأغلبية في مجلس النواب الأميركي ستيف سكاليس يوم الجمعة إن المجلس يعتزم التصويت هذا الأسبوع على مشروع قانون من شأنه أن ينهي شرط تطعيم معظم المسافرين جوا من الأجانب ضد كوفيد-19.
وتخلت إدارة الرئيس جو بايدن في يونيو  عن شرطها بضرورة أن تأتي اختبارات كوفيد-19 للأشخاص الذين يصلون إلى البلاد جوا سلبية ولكنها لم ترفع شرط قيام المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بالتطعيم.
ويجب حاليا على الزائرين البالغين للولايات المتحدة من غير المواطنين أو المقيمين الدائمين إظهار دليل على تطعيمهم قبل الصعود للطائرة مع بعض الاستثناءات المحدودة.
وقالت رابطة السفر الأميركية يوم الخميس إنها "تدعم منذ فترة طويلة إلغاء هذا الشرط ولا ترى أي سبب للانتظار حتى انتهاء لحالة الطوارئ الصحية العامة في مايو - خاصة وأن الزوار المحتملين يخططون للسفر في فصلي الربيع والصيف".

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