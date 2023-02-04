الأحد 5 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

زيلينسكي: مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي قد تبدأ العام الجاري

زيلينسكي: مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي قد تبدأ العام الجاري
4 فبراير 2023 09:07

ضغط الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أجل انضمام بلاده سريعا إلى الاتحاد الأوروبي عقب قمة في كييف مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل. وقال زيلينسكي في كلمته المسائية التي يلقيها عبر الفيديو "تحدثنا ونحن نتحدث بالفعل كأعضاء في المجتمع الأوروبي.

وقال إنه يجب تأكيد هذا الوضع بشكل قانوني. ومع ذلك، كانت رئيس المفوضية الأوروبية قالت في وقت سابق إن كييف أمامها طريق طويل قبل أن تصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي.

أخبار ذات صلة
عملية تبادل أسرى جديدة بين روسيا وأوكرانيا
الرئيس الأوكراني يدلي ببيان عن الوضع الميداني

وعلى الرغم من ذلك، قال زيلينسكي إن زعيما الاتحاد الأوروبي أشارا خلال القمة التي عقدت يوم الجمعة في كييف إلى احتمال بدء مفاوضات الانضمام"هناك تفاهم أن من الممكن البدء في مفاوضات حصول أوكرانيا على عضوية الاتحاد الأوروبي خلال العام الجاري". وقال "نحن نعد أوكرانيا لاندماج أكبر في السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي- هذا يعني المزيد من الدخل للشركات الأوكرانية، والمزيد من الإنتاج والوظائف في بلادنا، والمزيد من الدخل لميزانيات الدولة والمحليات". هذا ما يجعل أوكرانيا أقوى حقا".

المصدر: د ب أ
أوكرانيا
فولوديمير زيلينسكي
آخر الأخبار
جانب من توقيع الاتفاقية
برجيل القابضة تتعاون مع "إندو IFEM" الفرنسية لإنشاء عيادة متخصصة لجراحات بطانة الرحم المهاجرة طفيفة التوغل للنساء في "برجيل الطبية" بأبوظبي
4 فبراير 2023
كلوب: مباراة وولفرهامبتون جسدت مشاكلنا
الرياضي
كلوب: مباراة وولفرهامبتون جسدت مشاكلنا
اليوم 04:14
رئيس الدولة: ملتزمون بحماية البيئة لمصلحة البشرية
الإمارات
رئيس الدولة: ملتزمون بحماية البيئة لمصلحة البشرية
اليوم 01:40
رئيس الدولة يستقبل رائدة الأعمال نوال النعيمي
الإمارات
رئيس الدولة يستقبل رائدة الأعمال نوال النعيمي
اليوم 01:40
النيادي «مهندس طيران» البعثة الفضائية
الإمارات
النيادي «مهندس طيران» البعثة الفضائية
اليوم 01:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©