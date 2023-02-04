زيلينسكي: مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي قد تبدأ العام الجاري

ضغط الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أجل انضمام بلاده سريعا إلى الاتحاد الأوروبي عقب قمة في كييف مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل. وقال زيلينسكي في كلمته المسائية التي يلقيها عبر الفيديو "تحدثنا ونحن نتحدث بالفعل كأعضاء في المجتمع الأوروبي.

وقال إنه يجب تأكيد هذا الوضع بشكل قانوني. ومع ذلك، كانت رئيس المفوضية الأوروبية قالت في وقت سابق إن كييف أمامها طريق طويل قبل أن تصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي.

وعلى الرغم من ذلك، قال زيلينسكي إن زعيما الاتحاد الأوروبي أشارا خلال القمة التي عقدت يوم الجمعة في كييف إلى احتمال بدء مفاوضات الانضمام"هناك تفاهم أن من الممكن البدء في مفاوضات حصول أوكرانيا على عضوية الاتحاد الأوروبي خلال العام الجاري". وقال "نحن نعد أوكرانيا لاندماج أكبر في السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي- هذا يعني المزيد من الدخل للشركات الأوكرانية، والمزيد من الإنتاج والوظائف في بلادنا، والمزيد من الدخل لميزانيات الدولة والمحليات". هذا ما يجعل أوكرانيا أقوى حقا".