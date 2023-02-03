مباحثات أممية أفريقية لإخراج المرتزقة من ليبيا

حسن الورفلي (بنغازي)

أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن المبعوث الأممي عبدالله باتيلي ناقش مع سفراء السودان وتشاد والنيجر، الديناميات الأمنية في دول الجوار الليبي، وضرورة زيادة دول الجوار من دعمها للبعثة الأممية، وللجنة العسكرية المشتركة، من أجل تنفيذ خطة العمل المتعلقة بانسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب.

وأكد سفراء السودان والنيجر وتشاد لدى ليبيا، بحسب بيان البعثة الأممية، دعمهم لليبيا في تنفيذ خطة العمل المتعلقة بانسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة.

وشدد المبعوث الأممي على التضامن وتنسيق الجهود باعتبارهما ضرورة لبناء الاستقرار والسلام في ليبيا، ورافعة للتكامل الإقليمي.

وأكد مصدر دبلوماسي لـ«الاتحاد» أن المبعوث الأممي اتفق مع سفراء الدول الثلاث على ضرورة استئناف الاجتماعات الفنية لإخراج مرتزقة ينتمون للدول الثلاث من ليبيا، تفعيلاً لمخرجات اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5».

واستضافت العاصمة المصرية القاهرة نهاية عام 2021 اجتماعاً للمبعوث الأممي الأسبق لدى ليبيا يان كوبيتش، بحضور أعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة، وممثلين عن دول تشاد والنيجر والسودان، حيث ناقشت الاجتماعات آليات وسبل إخراج المرتزقة التابعين لهذه الدول من الجنوب الليبي.

إلى ذلك، أكد رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط فرحات بن قدارة، أمس، أن دور قوات الجيش الوطني الليبي وجهاز حرس المنشآت النفطية في تأمين الحقول النفطية كافة ساهم في استقرار الإنتاج والتصدير، مشيداً بهذه الجهود التي اعتبرها عاملاً مشجعاً لعودة الشركات العالمية، جاء ذلك خلال كلمته بملتقى دعم قطاع النفط والغاز بمدينة إسطنبول التركية.

وشدد بن قدارة أهمية انعقاد الملتقى خلال هذه الفترة، مشيداً بدور الحكومة والمصرف المركزي وديوان المحاسبة في استقرار القطاع ودعمه، حتى تتمكن من رفع القوة القاهرة وإعادة تفعيل الاتفاقيات مع الشركات العالمية، ومعالجة كل الصعوبات التي واجهت المؤسسة في السنوات الماضية.

ويهدف الملتقى إلى عرض خطة المؤسسة الثلاثية ورؤيتها لزيادة الإنتاج في مجال النفط والغاز، وكذلك دعم القطاع المصرفي والمؤسسات المالية المختلفة لبرامج ومشروعات المؤسسة، ومناقشة الشراكة بين القطاع الخاص الليبي والشركات الأجنبية العاملة في المجال بهدف تفعيل الشراكات.

إلى ذلك، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، في كلمته التي ألقاها وزير المالية خالد المبروك، دعم حكومته للجهود المبذولة من المؤسسة الوطنية للنفط لدعم تفعيل الاتفاقيات وإبرام اتفاقيات جديدة تساهم في زيادة الإنتاج في النفط والغاز، داعياً الشركات العالمية لعودة نشاطها في ليبيا بعد حالة الاستقرار التي تعيشها البلاد.