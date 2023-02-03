تأكيد أميركي أردني على دعم العراق

هدى جاسم، وكالات (بغداد، واشنطن)

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس الأميركي جو بايدن، دعم العراق، وذلك في اتصال هاتفي ثلاثي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بحثوا خلاله «التطورات الإقليمية»، حسبما أفاد بيان صادر عن البيت الأبيض.

وأضاف البيان أن بايدن أكد التزام الولايات المتحدة باتفاقية الإطار الاستراتيجي مع العراق، وأشاد بجهود رئيس الوزراء لتعزيز سيادة العراق واستقلاله. وتابع: «جدد الزعيمان التزامهما بضمان عدم تمكن تنظيم داعش الإرهابي من تهديد الشعب العراقي مرة أخرى أو الأمن الإقليمي والدولي».

وذكر البيان أن «الرئيس بايدن اغتنم بايدن فرصة زيارة العاهل الأردني للبيت الأبيض لدعوته للانضمام إلى الاتصال، وأكد الملك عبدالله الثاني دعم الأردن للعراق، بما في ذلك من خلال مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية المشتركة». وحسب البيان، تطرق الجانبان إلى برنامج العمل الاقتصادي لرئيس الوزراء، لضمان اقتصاد عراقي يخدم العراقيين، «وهذه سياسة تدعمها الولايات المتحدة». وأشار الرئيس الأميركي إلى الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى الولايات المتحدة، الأسبوع المقبل، والتي تهدف إلى مناقشة المسائل الاقتصادية في العراق بالدرجة الأولى.

وبحث الملك عبدالله الثاني مع بايدن خلال لقائهما في البيت الأبيض، «آليات التعاون بين الأردن والولايات المتحدة لتعزيز الاستقرار في المنطقة، وخفض التصعيد بالأراضي الفلسطينية».

وقالت وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، إن الملك عبدالله الثاني شدد، خلال اللقاء، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله ولي العهد الأردني، على «الدور القيادي للولايات المتحدة في الدفع نحو التهدئة، وإيجاد أفق سياسي حقيقي للحفاظ على فرص تحقيق السلام الشامل والعادل القائم على حل الدولتين».

وأكد ملك الأردن على «ضرورة وقف الخطوات الإسرائيلية التي تقوض حل الدولتين وتدفع باتجاه المزيد من التأزيم»، مشدداً على «أهمية تكثيف الجهود لدعم الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه العادلة والمشروعة، وقيام دولته المستقلة، على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل».

وجدد الرئيس الأميركي التأكيد على دعمه لحل الدولتين، مشيراً إلى «الدور الحيوي للوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة في القدس، وشدد على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الحرم الشريف». وتابعت: «بحث الزعيمان عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والحرص على مواصلة توطيدها في شتى المجالات».

وأعرب العاهل الأردني عن «تقديره لعمق علاقات الصداقة التي تجمع البلدين والشعبين، مثمناً الدعم المتواصل الذي تقدمه الولايات المتحدة للمملكة في مختلف المجالات».

وكان البيت الأبيض أكد في بيان أن نائبة الرئيس الأميركي كاملا هاريس عبرت خلال اجتماع مع العاهل الأردني الملك عبد الله عن قلقها بشأن أحداث العنف والتوتر التي وقعت في الآونة الأخيرة بالقدس والضفة الغربية، وشددت على أهمية الحفاظ على الوضع القائم بحرم المسجد الأقصى. وأشادت بالدور المهم الذي يلعبه الأردن كوصي على الأماكن المقدسة الإسلامية في القدس وكقوة لتحقيق الاستقرار.