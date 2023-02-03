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الصومال.. ضربات موجعة تجفف منابع تمويل «الشباب»

جنود صوماليون (أرشيفية)
4 فبراير 2023 01:39

مقديشو (الاتحاد)

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وجهت الحكومة الصومالية، خلال الأشهر القليلة الماضية، ضربات موجعة ضد منابع تمويل حركة الشباب، وهو ما أصاب اقتصاد التنظيم الإرهابي بخسائر فادحة، بالتزامن مع الضربات العسكرية التي وجهتها قوات الجيش لمقاتلي الحركة في مناطق عدة.
وتمكنت الحكومة الصومالية من حجب 250 حساباً بنكياً كانت تُستخدم لتمويل التنظيم الإرهابي، وهو ما يسهم في منع كثير من التمويلات، كما حظرت 70 خطاً هاتفياً تستخدمها عناصر الحركة للحصول على أموال من الشعب بطرق غير مشروعة.
وأوضح عمرو فاروق، الباحث المصري في شؤون الجماعات الإرهابية، أن الحكومة الصومالية تتعامل مع حركة الشباب الإرهابية باستراتيجية شاملة من محاور عدة؛ تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والفكرية والأمنية والعسكرية، وهو ما أسهم في تحقيق العديد من النجاحات في مكافحة الإرهاب.
وأكد فاروق لـ «الاتحاد» أن الاستراتيجية الجديدة تركز على تجفيف المنابع المالية للحركة، الأمر الذي أدى إلى إضعاف قدرتها على الانتشار والتوسع كما كان الحال في السابق.
واعتباراً من أكتوبر الماضي، اتخذت الحكومة إجراءات عدة لتجفيف منابع تمويل الإرهابيين، منها حظر التعامل مع عناصر التنظيم، ومصادرة أموال أي شركة ينتمي أحد أعضائها للحركة، وإنهاء الوجود التجاري لأي رجل أعمال يثبت تورطه في تحويل الأموال لصالح الإرهابيين، وإلغاء تراخيص مكاتب توثيق العقود التي يثبت تورطها في إمداد التنظيم بأي معلومات.
وفي إحدى الضربات الموجعة للجهاز المالي للحركة الإرهابية، تمكن الجيش الصومالي من تصفية 3 عناصر من جامعي الإتاوات لصالح الإرهابيين، كما شجع الاصطفاف الشعبي مع القوات الحكومية الكثير من رجال الأعمال والتجار على رفض دفع الإتاوات، ويقدر ما تجمعه حركة الشباب من أموال عبر فرض الإتاوات والتهريب بنحو 100 مليون دولار سنوياً.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية أعلنت في وقت سابق، فرض عقوبات على 14 عنصراً تابعين للحركة، بينهم 6 يعملون في شبكة شراء الأسلحة، وتدبير تسهيلات مالية للتنظيم الإرهابي.

الصومال
الحكومة الصومالية
حركة الشباب
حركة الشباب الإرهابية
الجماعات الإرهابية
مكافحة الإرهاب
الجيش الصومالي
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