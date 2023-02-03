السبت 4 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

بكين: منطاد صيني انتهك «عن غير قصد» المجال الجوي الأميركي

بكين: منطاد صيني انتهك «عن غير قصد» المجال الجوي الأميركي
4 فبراير 2023 01:40

بكين (وكالات) 

أخبار ذات صلة
قواعد جديدة تقلل من الملح والسكّر في الوجبات المدرسية الأميركية
فينيكس يُسقط بوسطن المتصدر

أعربت بكين أمس عن أسفها لانتهاك منطاد صيني غير مأهول، المجال الجوي الأميركي، مؤكّدة أنّ الجسم الطائر هو أداة مدنية للبحث العلمي، ودخوله المجال الجوي للولايات المتّحدة تمّ «عن غير قصد»، وذلك بعيد إعلان «البنتاغون» أنّه يتعقّب منطاد تجسّس صينياً.
وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إنّ «المنطاد من الصين، إنّه منطاد مدني يُستخدم لأغراض البحث، وبالدرجة الأولى لأبحاث الأرصاد الجوية».
وأضاف البيان «يأسف الجانب الصيني لدخول المنطاد عن غير قصد المجال الجوي الأميركي بسبب قوة قاهرة».
وأعلن «البنتاغون»، أمس الأول، أنه يرصد تحركات منطاد صيني يحلق على ارتفاع شاهق فوق الأراضي الأميركية، مؤكداً أنه لا يشكل أي تهديد مباشر.
وقرر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن تأجيل زيارته المرتقبة إلى بكين، الأسبوع المقبل، على خلفية «أزمة المنطاد».

بكين
أميركا
المجال الجوي
البنتاغون
وزارة الدفاع الأميركية
الصين
آخر الأخبار
جانب من توقيع الاتفاقية
برجيل القابضة تتعاون مع "إندو IFEM" الفرنسية لإنشاء عيادة متخصصة لجراحات بطانة الرحم المهاجرة طفيفة التوغل للنساء في "برجيل الطبية" بأبوظبي
اليوم 10:00
"واتساب" يضيف خدمة انتظرها المستخدمين طويلاً
دنيا
"واتساب" يضيف خدمة انتظرها المستخدمين طويلاً
اليوم 13:15
هل يصبح فحص دم قريبا كافياً لرصد السرطان وتتبع تطوره؟
دنيا
هل يصبح فحص دم قريبا كافياً لرصد السرطان وتتبع تطوره؟
اليوم 16:18
«التحدي» يرسم ملامح «الشارقة الدولية لقفز الحواجز»
الرياضي
«التحدي» يرسم ملامح «الشارقة الدولية لقفز الحواجز»
اليوم 16:00
«النواخذة» يطارد «الوصافة» أمام «الفرسان» في «دوري 21»
الرياضي
«النواخذة» يطارد «الوصافة» أمام «الفرسان» في «دوري 21»
اليوم 16:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©