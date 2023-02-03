زيلينسكي يكشف بعض نتائج قمته مع الاتحاد الأوروبي

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بعض نتائج قمّة أوكرانية-أوروبية عقدت في كييف اليوم الجمعة. وقال زيلينسكي إنّ "من الممكن" أن تبدأ هذا العام المفاوضات الرسمية لانضمام بلاده إلى الاتّحاد الأوروبي. وأوضح، في خطابه المصوّر المسائي اليومي "ما الذي اتّفقنا عليه بالضبط اليوم؟"، مضيفا "هناك تفاهم على أنّه من الممكن أن تبدأ هذا العام المفاوضات بشأن عضوية أوكرانيا في الاتّحاد الأوروبي". ومنح الاتحاد الأوروبي أوكرانيا وضع الدولة المرشحة للانضمام إليه في يونيو العام الماضي، لكنّ مسار العضوية صعب ويتطلب الكثير من الإصلاحات التي قد تستغرق سنوات. جاء خطاب الرئيس الأوكراني في أعقاب اجتماع بينه وبين كلّ من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين وعدد من كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي. وفي مؤتمر صحافي إثر القمة، قال زيلينسكي إنّ بلاده لن تضيّع "يوماً واحداً" للمضي نحو الانضمام إلى الاتّحاد الأوروبي. وأشاد القادة الأوروبيون في بيان بـ"الجهود الكبيرة" التي بذلتها أوكرانيا رغم الأزمة الحالية لإنشاء مؤسسات "مستقلة وفعالة" مكلفة بمكافحة الفساد. لكنهم أضافوا "أكدنا مرة جديدة أن إجراء إصلاحات قضائية عميقة ومتماسكة ... يبقى أمرا أساسيا" من أجل التقدم في عملية الاندماج، بدون أن يحددوا جدولا زمنياً.