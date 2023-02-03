أميركا تقدم أسلحة لأوكرانيا تضم صواريخ مداها أطول

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)، اليوم الجمعة، حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 2.175 مليار دولار أميركي.
تتضمّن الأسلحة الجديدة صواريخ دقيقة التصويب يبلغ مداها ضعف مدى الصواريخ التي تستخدمها كييف حالياً.
وقال بات رايدر المتحدّث باسم وزارة الدفاع الأميركية للصحفيين إنّ الحزمة الجديدة تشتمل على (جي إل إس دي بي) وهي قنابل قطرها صغير تطلق من الأرض وتدفعها صواريخ إلى مدى يبلغ 150 كلم، ممّا يمكّن القوات الأوكرانية من استهداف الخطوط الخلفية للقوات الروسية ومخازن الذخيرة البعيدة من خطوط التماس.
وقال بيان صادر عن الوزارة إن الحزمة الجديدة تشمل "وحدتي دفاع جوي من طراز هوك وصواريخ دقيقة التوجيه".
كما تشمل الحزمة قدرات دفاعية جوية حساسة وذخائر وأسلحة أخرى.
وأوضحت الوزارة أن المساعدة الجديدة تضم "قدرات دفاع جوي حاسمة لمساعدة أوكرانيا، فضلاً عن مركبات مشاة مدرّعة"، وذخيرة لراجمات صواريخ "هيمارس".