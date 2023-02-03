زيلينسكي يحدّد هدفا للعقوبات المفروضة على روسيا

حدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، هدفا للعقوبات الاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا.
وخلال مؤتمر صحفي في العاصمة كييف بحضور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، قال زيلينسكي إن العقوبات المفروضة على روسيا يجب أن تستهدف منع موسكو من إعادة بناء قدراتها العسكرية.
ويشارك فون دير لاين وميشيل في قمة للاتحاد الأوروبي وأوكرانيا.
وعلى صعيد الوضع الميداني، أوضح الرئيس الأوكراني أن بلاده ستقاتل للاحتفاظ بسيطرتها على مدينة بخموت "الحصينة" في الشرق لأطول فترة ممكنة.
وحث الغرب على تزويد بلاده بأسلحة بعيدة المدى.
وقال زيلينسكي "لن يتنازل أحد عن بخموت. سنقاتل لأطول فترة ممكنة. نعتبر بخموت حصنا لنا".
وأضاف ""إذا تم تسريع (إرسال إمدادات) الأسلحة، خاصة الأسلحة بعيدة المدى، فلن نبقى في بخموت فحسب".
كان مسؤولون روس أكدوا إن قوات بلادهم تطوق بخموت من عدة اتجاهات.