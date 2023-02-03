جنوب السودان.. 27 قتيلا بأعمال عنف قبيل زيارة البابا
البابا فرنسيس يصل إلى جنوب السودان
3 فبراير 2023 18:32
قال مسؤول محلي إن 27 شخصا قتلوا في الولاية الاستوائية الوسطى بجنوب السودان عندما اندلعت أعمال عنف بين رعاة ماشية ومسلحين، قبيل وصول البابا فرنسيس بابا الفاتيكان في زيارة إلى البلاد. وصل البابا فرنسيس، اليوم الجمعة، إلى جنوب السودان في زيارة مشتركة يقوم بها مع رئيس أساقفة كانتربري ومنسق كنيسة اسكتلندا. زيارة البابا إلى جنوب السودان هي المحطة الثانية في أفريقيا قادما من جمهورية الكونجو الديمقراطية المجاورة. وقتل مسلحون من ميليشيات متمردة، أمس الخميس، ستة أشخاص من مجموعة من الرعاة في الولاية. وقال فانويل دومو مفوض مقاطعة "كاجو-كيجي" إن الرعاة ردوا في وقت لاحق من اليوم بقتل 21 مدنيا في منطقة قريبة بينهم خمسة أطفال وامرأة حامل. واتهم دومو جبهة الإنقاذ الوطني، وهي واحدة من بين عدد من الميليشيات التي تنشط في البلاد وتناهض الحكومة، بمهاجمة الرعاة إلا أن الجبهة نفت المسؤولية. كما نفى مايوم أتيني واي، الأمين العام لجماعة "بور" للرعاة الانتقام بقتل مدنيين وقال إن الجبهة تتحمل المسؤولية عن سقوط هؤلاء الضحايا. وقاد اتفاق سلام وقعته عام 2018 الأطراف الرئيسية في الحرب التي دارت رحاها في الفترة من 2013 إلى 2018 إلى خفض معدلات العنف بشكل كبير في جنوب السودان في السنوات الماضية. إلا أن اشتباكات محدودة تحدث بشكل متكرر بين المجتمعات المتنافسة. ولا يزال العنف مستشريا في المناطق التي تتنازع فيها المجتمعات المحلية على حقوق الرعي والمياه والأراضي الزراعية وغيرها من الموارد. وعبر رئيس أساقفة كانتربري، الذي يرافق بابا الفاتيكان إلى جنوب السودان، عن الذعر إزاء سقوط القتلى. وكتب على تويتر "كثيرا جدا ما تردنا هذه الأنباء من جنوب السودان. أناشد مرة أخرى (تبني) طريقة مختلفة: أن يتكاتف جنوب السودان من أجل سلام عادل".