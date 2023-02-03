السبت 4 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

جنوب السودان.. 27 قتيلا بأعمال عنف قبيل زيارة البابا

البابا فرنسيس يصل إلى جنوب السودان
3 فبراير 2023 18:32

قال مسؤول محلي إن 27 شخصا قتلوا في الولاية الاستوائية الوسطى بجنوب السودان عندما اندلعت أعمال عنف بين رعاة ماشية ومسلحين، قبيل وصول البابا فرنسيس بابا الفاتيكان في زيارة إلى البلاد.
وصل البابا فرنسيس، اليوم الجمعة، إلى جنوب السودان في زيارة مشتركة يقوم بها مع رئيس أساقفة كانتربري ومنسق كنيسة اسكتلندا.
زيارة البابا إلى جنوب السودان هي المحطة الثانية في أفريقيا قادما من جمهورية الكونجو الديمقراطية المجاورة.
وقتل مسلحون من ميليشيات متمردة، أمس الخميس، ستة أشخاص من مجموعة من الرعاة في الولاية. وقال فانويل دومو مفوض مقاطعة "كاجو-كيجي" إن الرعاة ردوا في وقت لاحق من اليوم بقتل 21 مدنيا في منطقة قريبة بينهم خمسة أطفال وامرأة حامل.
واتهم دومو جبهة الإنقاذ الوطني، وهي واحدة من بين عدد من الميليشيات التي تنشط في البلاد وتناهض الحكومة، بمهاجمة الرعاة إلا أن الجبهة نفت المسؤولية.
كما نفى مايوم أتيني واي، الأمين العام لجماعة "بور" للرعاة الانتقام بقتل مدنيين وقال إن الجبهة تتحمل المسؤولية عن سقوط هؤلاء الضحايا.
وقاد اتفاق سلام وقعته عام 2018 الأطراف الرئيسية في الحرب التي دارت رحاها في الفترة من 2013 إلى 2018 إلى خفض معدلات العنف بشكل كبير في جنوب السودان في السنوات الماضية.
إلا أن اشتباكات محدودة تحدث بشكل متكرر بين المجتمعات المتنافسة. ولا يزال العنف مستشريا في المناطق التي تتنازع فيها المجتمعات المحلية على حقوق الرعي والمياه والأراضي الزراعية وغيرها من الموارد.
وعبر رئيس أساقفة كانتربري، الذي يرافق بابا الفاتيكان إلى جنوب السودان، عن الذعر إزاء سقوط القتلى.
وكتب على تويتر "كثيرا جدا ما تردنا هذه الأنباء من جنوب السودان. أناشد مرة أخرى (تبني) طريقة مختلفة: أن يتكاتف جنوب السودان من أجل سلام عادل". 

أخبار ذات صلة
البابا يناشد قادة جنوب السودان إنهاء العنف
البابا يدعو شباب الكونغو لصناعة مستقبل أفضل
المصدر: رويترز
جنوب السودان
البابا فرنسيس
بابا الفاتيكان
آخر الأخبار
جانب من توقيع الاتفاقية
برجيل القابضة تتعاون مع "إندو IFEM" الفرنسية لإنشاء عيادة متخصصة لجراحات بطانة الرحم المهاجرة طفيفة التوغل للنساء في "برجيل الطبية" بأبوظبي
اليوم 10:00
"واتساب" يضيف خدمة انتظرها المستخدمين طويلاً
دنيا
"واتساب" يضيف خدمة انتظرها المستخدمين طويلاً
اليوم 13:15
«التحدي» يرسم ملامح «الشارقة الدولية لقفز الحواجز»
الرياضي
«التحدي» يرسم ملامح «الشارقة الدولية لقفز الحواجز»
اليوم 16:00
«النواخذة» يطارد «الوصافة» أمام «الفرسان» في «دوري 21»
الرياضي
«النواخذة» يطارد «الوصافة» أمام «الفرسان» في «دوري 21»
اليوم 16:00
إيجالو يتصدر قائمة الهلال أمام الوداد
الرياضي
إيجالو يتصدر قائمة الهلال أمام الوداد
اليوم 15:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©